本报记者 邱超奕 刘梦丹

4月10日，由国家能源局批复的国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）破土动工，标志着首个“国字号”新能源户外实证实验平台落户大庆，正式进入实质性建设阶段。

开发利用太阳能和发展储能是实现碳达峰、碳中和的重要举措。近年来，我国光伏、储能技术取得巨大进步，对光伏组件、逆变器等关键设备的实验室研究水平不断提升，但对户外实际运行的系统性研究还很缺乏，导致许多已建成光伏发电系统的实际运行性能没有得到科学有效评估。

“实验室里效果再好，产品的实效还是要拿到实际使用中来看，而只有做好户外实证研究，才能掌握光伏产品在户外运行的真实情况。”国家电投光伏产业技术创新中心副总经理庞秀岚解释，户外的光照、土壤乃至地表水的酸碱度等，都会对光伏产品的性能造成影响。在真实运行工况下做户外实证研究，能够详细记录光伏产品在实验室中获取不到的真实衰减率、隐裂等技术参数。

纵观全球，尚未形成技术比较成熟的光伏和储能实证实验平台，这类平台的建设还处于摸索阶段。庞秀岚认为，建设国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）意义重大。“实证实验平台可以得到宝贵的实测数据，帮助企业改进产品性能，提高制造品质，做出更加贴合实际运行工况的产品。”

“从更宏观来看，对光伏、储能关键设备、产品、系统进行户外实证研究，能为全行业实践提供一个公共服务平台，为理论研究和技术创新提供数据支撑，进而为国家制定产业政策和技术标准提供科学依据，为全球新能源行业发展贡献中国智慧、中国方案和中国标准。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏说。

大庆市政府有关负责人表示，该平台也能为地方发展带来机遇——带动光伏产业链供应链创新链扎根大庆，推动“百年油田”转向高质量发展。

记者获悉，该平台的建设管理单位国家电投集团黄河公司，是目前全球最大的光伏发电运营商，也是国内唯一具有光伏实证示范基地建设经验的能源央企。黄河公司党委书记、董事长谢小平透露，“十四五”时期，该平台拟投资约60亿元，规划布置实证实验方案约640种。

黄河公司副总工程师、新能源建设分公司总经理沈有国介绍，平台建成后，具备实证、实验、检测三大功能。根据平台建设运行情况，后续还可拓展出认证等功能。

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 02 版）

(责编：连品洁、刘佳)