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重大项目建设高标准高质量推进

本报记者  陆娅楠  贺林平  赵展慧
2021年04月11日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月的伶仃洋，船舶往来，海鸥争高。

　　风浪中颠簸40多分钟，就见深中通道伶仃洋大桥西主塔建设工地稳稳地扎在海中。离船上岸，随施工电梯上升约6分钟，便置身距海面180米高的塔顶施工平台。

　　“主塔是从深127米的海底打桩，一点点‘长’上来的。”承建深中通道S05标段的保利长大工程有限公司工段技术员杨雷说，今年以来，150多名工人在主桥工段昼夜奋战。主塔预计8月封顶，届时将“长”高到270米。

　　站到护网边东眺，前方三四公里处，建设中的深中通道像一条巨龙扎入海中，隐没了身躯。海面下，约5公里的沉管隧道段，1/4已铺设完成。

　　深中通道是继港珠澳大桥之后，又一集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的超级跨海集群工程。通车后，广东深圳到中山的通勤时间将由目前的2小时缩减为30分钟。广东省交通集团总经理刘晓华自豪地说：“深中通道桥梁工程今年将全面转入高墩、高塔施工。我们全体建设者都将凝心聚力推进项目建设，力争早日高标准、高质量建成通车。”

　　神州大地投资潮涌，重大项目建设正酣。

　　白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程（湖北段）日前开工，这个西电东送战略的重点工程，每年将向华东地区输送312亿千瓦时电力，使当地年减排二氧化碳2542万吨；滇中引水工程大理段首条隧洞——洗窝帚山隧洞日前顺利贯通，工程建成后将年均引水34亿多立方米，让滇中地区不再“喊渴”；杭州萧山国际机场T4航站楼已进入钢结构整体提升阶段，这个2022年杭州亚运会重要基础设施配套项目，将大幅提升长三角航空运输能力。

　　“我国具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大。”习近平总书记高瞻远瞩、科学判断，为“十四五”时期拓展投资空间指明了方向。

　　“十四五”规划纲要提出“优化投资结构，提高投资效率，保持投资合理增长”。

　　“十四五”开局之年，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，稳投资政策持续发力，投资继续保持平稳增长态势。今年1至2月，固定资产投资同比增长35%，比2019年1至2月增长3.5%。

　　——强基础，投资总量稳定增长，重大项目加紧建设。

　　数十台挖掘机、推土机、压路机全速运转，郑（州）许（昌）市域铁路许昌段施工如火如荼。中铁十六局集团郑许市域铁路许昌段工程指挥部指挥长夏雷介绍，今年2月26日项目部启动了施工竞赛，“项目今年已累计完成产值3.1亿元，直接创造就业岗位2100多个。”

　　“十四五”规划纲要提出“推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设”。

　　在北京，总投资318亿元的城市副中心站综合交通枢纽正紧张施工；在上海，投资额约1730亿元的166项重大工程项目陆续开工；在河南，约8000个补短板重大项目力争全年完成投资2万亿元……川藏铁路等重大工程正加速推进，重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水等一批强基础、增功能、利长远的重大项目正加紧建设。

　　——促升级，投资结构持续优化，高技术产业投资快速增长。

　　江苏苏州张家港，总投资约70亿元、占地约430亩的杉金光电（苏州）有限公司偏光片生产基地项目正加紧建设。“通过并购，实现了液晶显示面板关键核心材料国产化。”杉杉控股有限公司董事局主席郑永刚很是自豪，“坚持创新驱动发展战略，扩大战略性新兴产业投资，民间投资可以为加快构建新发展格局贡献更大力量。”

　　“十四五”规划纲要提出“推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资”。

　　今年1至2月，我国高技术产业投资同比增长50.1%，高技术制造业投资同比增长50.3%，制造业民间投资增长42%，高技术产业投资快速增长，民间投资稳步恢复。

　　——补短板，稳投资政策持续显效，投资到位资金保障有力。

　　深圳大鹏湾，珠三角液态天然气地下存储工程建设如火如荼，钻岩取样、开沟挖槽、钢筋笼吊装……数百名工人正在地下50米深的基坑中作业。“为了完成破碎施工，工地每天要消耗钻头截齿400多个。”中国建筑一局（集团）有限公司珠三角液态天然气地下存储工程总工程师虞伟华介绍，他们将在地下50米筑起628米长的钢铁管道，“项目竣工将保障粤港澳大湾区7000多万城市居民的天然气使用需求，为高质量生活输送清洁能源。”

　　“十四五”规划纲要提出“加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板”。今年以来，加快补短板，安排地方政府专项债券、中央预算内投资予以有力支撑，1至2月投资到位资金同比增长40.1%，高于全部投资5.1个百分点。

　　“去年，我国在全球主要经济体中率先实现经济正增长，投资功不可没。今年要保持经济运行在合理区间，需要进一步发挥投资的关键作用，加大补短板力度，拓展投资空间，增强投资增长后劲，合理扩大有效投资。”国家发改委副主任宁吉喆说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月11日 04 版）

(责编：刘佳、连品洁)

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