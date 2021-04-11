人民网北京4月11日电 （记者毕磊）当前，数字经济正在成为全球经济复苏和增长的重要驱动力，对于扩展新的经济发展空间、推动传统产业转型升级、促进经济可持续发展、提升社会管理和服务水平、带动创新具有极为重要的战略意义。

日前，工业和信息化部副部长刘烈宏在2021数字化转型发展高峰论坛上表示，企业实施数字化转型的主观意愿明显增强，数字技术快速融入设计、制造、管理、营销等全流程，并面向全产业链、全价值链进行集成应用创新，探索形成数字化设计、智能化制造、网络化协同、服务化延伸、个性化定制、精益化管理等新的模式，帮助千行百业提质、降本、增效。

刘烈宏指出，我国数字化发展已经到了深入实践与精耕细作的阶段，未来要以数字化转型带动产业链的现代化，引导支持数字化转型供给企业，将产品、服务同各行业的生产实践、行业特性、知识经验等紧密结合，打造紧贴互动产品场景的方案，大力推进各类数字化新模式、新业态，促进企业生产方式转变、组织管理变革和商业模式创新，引导产业集群加快数字化转型，打造数据流动、资源配置、需求响应、应用协同的数字化产业集群，提升产业链现代化水平。

据了解，2020年我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等领域投资规模约达1万亿元。新型数字基础设施建设不断提速，北斗系统行业应用不断丰富；80多家中小企业建成集团级数据中心；5G基站建成已超过70万座；各家企业积极推进5G应用，打造5G全连接工厂和5G智慧网口。

专家指出，数字化转型不固守于单一产品的发明，而着眼在为不同场景赋能，形成新的发展生态。推进产业数字化，打造数字产业集群，企业数字化将发挥“主力军”作用，产业数字化聚焦的是传统产业的核心生产场景，提高的是整个产业的竞争力和经济水平，产业数字化需要依靠企业实现。

据中国信息通信研究院院长余晓晖介绍，企业数字化转型发展呈现双曲线特征：对于数字原生程度较低的企业，往往遵循转型者曲线路径，现阶段数字应用水平相对较低，有一个长期的转型过程，但其中有些转型比较快的企业，达到一定水平后将转变为赋能者；对于数字原生程度较高的企业，其更多是赋能者的角色，目前数字应用水平相对较高，但自身的数字化发展没有停止，将持续关注自身的转型情况，同时兼具转型者和赋能者双重身份，转型和赋能将交替发展。

业内人士指出，数字化转型是顺应当前新一轮科技革命和产业变革、释放数字红利的必然趋势，当前数字技术创新和迭代速度明显加快，加快数字化转型、发展数字经济关系到能否抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，赢得未来发展和国际竞争的主动权。

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