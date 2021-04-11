人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

专家聚焦企业数字化转型：意愿增强 带动产业链现代化

2021年04月11日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月11日电 （记者毕磊）当前，数字经济正在成为全球经济复苏和增长的重要驱动力，对于扩展新的经济发展空间、推动传统产业转型升级、促进经济可持续发展、提升社会管理和服务水平、带动创新具有极为重要的战略意义。

日前，工业和信息化部副部长刘烈宏在2021数字化转型发展高峰论坛上表示，企业实施数字化转型的主观意愿明显增强，数字技术快速融入设计、制造、管理、营销等全流程，并面向全产业链、全价值链进行集成应用创新，探索形成数字化设计、智能化制造、网络化协同、服务化延伸、个性化定制、精益化管理等新的模式，帮助千行百业提质、降本、增效。

刘烈宏指出，我国数字化发展已经到了深入实践与精耕细作的阶段，未来要以数字化转型带动产业链的现代化，引导支持数字化转型供给企业，将产品、服务同各行业的生产实践、行业特性、知识经验等紧密结合，打造紧贴互动产品场景的方案，大力推进各类数字化新模式、新业态，促进企业生产方式转变、组织管理变革和商业模式创新，引导产业集群加快数字化转型，打造数据流动、资源配置、需求响应、应用协同的数字化产业集群，提升产业链现代化水平。

据了解，2020年我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等领域投资规模约达1万亿元。新型数字基础设施建设不断提速，北斗系统行业应用不断丰富；80多家中小企业建成集团级数据中心；5G基站建成已超过70万座；各家企业积极推进5G应用，打造5G全连接工厂和5G智慧网口。

专家指出，数字化转型不固守于单一产品的发明，而着眼在为不同场景赋能，形成新的发展生态。推进产业数字化，打造数字产业集群，企业数字化将发挥“主力军”作用，产业数字化聚焦的是传统产业的核心生产场景，提高的是整个产业的竞争力和经济水平，产业数字化需要依靠企业实现。

据中国信息通信研究院院长余晓晖介绍，企业数字化转型发展呈现双曲线特征：对于数字原生程度较低的企业，往往遵循转型者曲线路径，现阶段数字应用水平相对较低，有一个长期的转型过程，但其中有些转型比较快的企业，达到一定水平后将转变为赋能者；对于数字原生程度较高的企业，其更多是赋能者的角色，目前数字应用水平相对较高，但自身的数字化发展没有停止，将持续关注自身的转型情况，同时兼具转型者和赋能者双重身份，转型和赋能将交替发展。

业内人士指出，数字化转型是顺应当前新一轮科技革命和产业变革、释放数字红利的必然趋势，当前数字技术创新和迭代速度明显加快，加快数字化转型、发展数字经济关系到能否抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，赢得未来发展和国际竞争的主动权。

(责编：刘佳、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家聚焦企业数字化转型：意愿增强 带动产业链现代化
　　人民网北京4月11日电 （记者毕磊）当前，数字经济正在成为全球经济复苏和增长的重要驱动力，对于扩展新的经济发展空间、推动传统产业转型升级、促进经济可持续发展、提升社会管理和服务水平、带动创新具有极为重要的战略意义。 日前，工业和信息化部副部长刘烈宏在2021数字化转型发展高峰论坛上表示，企业实施数字化转型的主观意愿明显增强，数字技术快速融入设计、制造、管理、营销等全流程，并面向全产业链、全价值链进行集成应用创新，探索形成数字化设计、智能化制造、网络化协同、服务化延伸、个性化定制、精益化管理等新的模式，帮助千行百业提质、降本、增效。…
“十四五”首批中央生态环保督察，哪些要点值得关注？
　　4月9日下午，中央第七生态环境保护督察组督察广西壮族自治区动员会在南宁召开。至此，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部