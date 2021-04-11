人民网南京4月11日电（记者毕磊）近日，在2021 NAVIGATE 领航者峰会上，新华三集团发布了“云智原生”战略，并推出多个云智原生的产品和解决方案。紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛表示，新华三的业务将覆盖“芯云网边端”，产品将内生智能、全面云化，解决方案将集成智慧、全面赋能。

面对“数字定义世界、软件定义未来”的时代，“数字原生组织”具备与生俱来的数字架构和能力，在市场竞争中具备天然优势。向“数字原生”不断转化，已经成为了数字化转型与变革的核心目标之一。

于英涛指出，在全新时代里，持续数字化的物理世界将源源不断地创造数据输入到数字世界，而基于云与智能构建的数字世界则能洞察并释放海量数据背后的价值，反馈给物理世界，推动着物理世界的变革与重塑，并以此循环，生生不息。在这一过程中，基于“云智原生”全面升级的“数字大脑2021”，将为构建“数字原生组织”提供必备的数字化创新能力，推动产业的发展和转型。

在本次峰会上，新华三集团还发布了多个云智原生的产品和解决方案。

在云与智能平台层面，新华三发布了基于紫鸾平台和绿洲平台打造的紫光云3.0、云安全2.0等新品，全面推动客户以云与智能创新加速业务的稳健转型；在智能联接领域，云智原生智能联接解决方案AD-NET 6.0、AD-DC SeerFabric 架构无损网络解决方案、基于自研NP的核心骨干路由器CR18000-16等，助力打造极简、智能、融合、可信、超宽的新一代智能网络；在智慧计算和存储领域，采用第三代英特尔至强可扩展处理器的H3C UniServer服务器家族、全闪X10000加持的统一存储数据湖解决方案，将以全面和强大的能力助力智能洞察和数据管理。

此外，新华三还首次推出了云屏MagicHub以及由H3C商用笔记本、H3C商用台式机、H3C商用显示器等产品组成的新华三商用终端产品家族，布局“芯云网边端”综合解决方案，赋予企业数字化转型的全栈能力。

于英涛表示，未来新华三将继续聚焦“芯云网边端”全栈业务，与产业客户及合作伙伴联合创新、携手共进，在数字世界智行，在物理世界见远，推动数字经济高质量发展。

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