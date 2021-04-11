人民网北京4月11日电 （记者乔雪峰）通用航空与运输航空是民航业发展的“两翼”，也是综合交通运输体系的重要组成部分。

4月10日，第三届中国智慧通航发展高峰论坛在北京举行，以 “新阶段、新理念、新格局、再出发”为主题，论坛围绕当前通航发展政策、低空经济、智慧通航、十四五通航产业体系建设与发展等内容进行研讨和交流。

与会专家认为，通用航空要坚持创新引领，走智慧通航发展建设之路，将智慧通航发展融入到数字低空经济、数字经济发展中去，加快推动互联网+、大数据、人工智能、区块链与通航产业价值链结合，深入发挥通航产业的最大价值，为行业提供新一代信息技术驱动的精准化、个性化服务，促进通用航空传统产业的转型升级。

中国民航局运输司通航处副处长徐勐指出，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，通用航空可以在服务国家战略、转变经济发展方式、满足人民需求、拓展新兴业态方面提供有力支持，发挥更大的作用。

徐勐表示，“十三五”期间，我国通用航空业呈现出传统业务持续增长，新业态快速发展的喜人局面。通航累计飞行457.6万小时，年均增长13.7%，高出运输航空2.7个百分点。截至今年一季度，我国传统通用航空企业538家，运营航空器3131架，与十三五初期相比增长了30.73%，短途运输航线增长了4.2倍，空中游览、跳伞等娱乐飞行项目大幅增长13倍以上，无人机新业态迅猛发展，网上注册开展通航作业的无人机企业超过1万家，商用无人机接近14万架。

徐勐指出，今年是“十四五”的开局之年，发展通航要抓住历史机遇，继续坚定不移贯彻新发展理念，把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿到促进通航发展的全过程，努力实现通航更高质量、更有效率、更为安全的发展。“通用航空发展还有很大潜力，我们要抢抓机遇，乘势而上，进一步坚定通航发展的信心。”

今年2月份，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，“低空经济”概念首次写入国家规划。国家发展改革委国际合作中心副主任常皓指出，低空经济发展目前主要表现为“三期叠加”的特征，即通用航空和低空经济的“概念融合期”、空管改革与经济发展的“同步推进期”，促进发展和保证安全的“重要挑战期”。

常皓表示，在“十四五”时期，推动低空经济高质量发展，一是需要注重科技创新对低空经济发展的技术支撑。低空经济的发展、通航产业的发展要依托先进技术，进一步推动与“两新一重”紧密结合。二是需要注重空管改革与经济发展的协同推进，要重点关注政策叠加，充分将空管政策与经济政策进行协同，发挥合力。三是需要注重有为政府和有效市场的充分结合。一方面，充分发挥有为政府的作用，梳理和研究空域需求，加强军地民协同配合，发挥更加突出的作用。另一方面，充分发挥有效市场的作用，营造更有秩序、更为公平、更加合理、更加健康的市场环境。

谈到如何推进我国智慧通航建设时，中国信息协会副会长兼秘书长朱玉认为，一是坚定践行新发展理念，营造良好创新生态，探索以制度创新引领高质量发展的新路子。二是大力发展开放型经济，积极引进外资外企，营造一流营商环境，加强通航产业国际交流与产能合作，共享全球技术创新红利。三是深入推动新一代信息技术与通航产业深度融合，构建产业互联网+智慧通航新生态。四是构建产学研用协同创新机制，构建一个容错和柔性的创新文化。五是做好外部政策和环境的培育。六是健全融合发展人才培养机制，打造智慧通航人才队伍。

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