近日，由厦门市市场监督管理局（知识产权局）、厦门火炬高新区管理委员会主办，厦门市知识产权发展保护中心承办，中国政法大学继续教育学院、高通无线通信技术（中国）有限公司、厦门火炬高新区知识产权服务中心协办的“涉外知识产权高端人才培训”在厦门举行。

厦门市市场监督管理局（知识产权局）知识产权保护处处长吴煌开、厦门火炬高新区管委会二级调研员洪奋新、厦门市知识产权发展保护中心主任郭永明、高通公司全球副总裁夏权等领导和嘉宾出席开班仪式，活动由郭永明主持。

厦门市市场监督管理局（知识产权局）知识产权保护处处长吴煌开致辞。厦门市知识产权发展保护中心供图

吴煌开指出，厦门是国家知识产权示范城市，是全国唯一的两岸知识产权经济试点城市。2020年全市新增注册商标7.56万件，专利申请受理40358件，同比增长16.55%，拥有有效发明专利16271件，每万人口发明专利拥有量为37.93件，为全省平均的2.96倍。2020年厦门市共10项专利荣获第21届中国专利奖，培育25项高价值专利组合项目，充分表明厦门市场主体创新能力持续提升。厦门十分重视知识产权保护，去年出台了《厦门经济特区知识产权促进和保护条例》，成立了“厦门仲裁委员会知识产权仲裁院”“厦门知识产权司法协同中心”，设立12家知识产权维权工作站，依托厦门市知识产权发展保护中心开展知识产权维权援助服务，探索建立“司法+行政+Ｘ”知识产权快速维权工作机制。

“此次培训班贴近当前形势及企业需求，邀请了我国知识产权领域的知名专家，讲授内容既有理论研究，又有典型案例、实务分享。希望大家都能学有所得，学有所用。”他说。

本次培训邀请了原江苏省高级人民法院审判委员会委员、副巡视员、二级高级法官宋健，高通公司资深经理姚尹雄，美国科文顿·柏灵律师事务所合伙人冉瑞雪，以“从典型案例看知识产权惩罚性赔偿的法律适用”“5G技术及创新应用”“中国企业应对海外知识产权纠纷实务分享”为主题进行分享。

宋健除了分享部分知识产权惩罚性赔偿的典型案例之外，还介绍了惩罚性赔偿的适用范围及最新立法进展、适用惩罚性赔偿的主客观要件和惩罚性赔偿的计算基数及倍数的确定。同时，她表示，惩罚性赔偿的价值目标应当体现为惩罚严重侵权行为，特别是以侵权为业、重复侵权、恶意侵权。在知识产权损害赔偿上，仍应当坚持以填平原则为主、以惩罚性赔偿为辅，尤其是对技术类案件，要注意防止惩罚过度，造成寒蝉效应，影响妨碍技术创新。

姚尹雄则从5G技术及创新应用方面进行了讲解。他介绍了移动通信技术从1G到5G的发展，1G的特征为模拟语音；2G为数字语音，用户可发送文字消息；3G为移动数据，用户可发邮件、多媒体信息及使用应用商店；4G为移动宽带，用户可快速浏览及下载信息，进行视频直播或视频电话；当前，5G基于OFDMA优化的波形和多址接入、大规模MIMO、毫米波、网络切片等技术，得以实现超高速数据业务、低时延高可靠通信、海量物联网等功能，可以服务于各类垂直行业。目前，5G通信技术与更多行业融合，强力推动工业物联网、VR、无人驾驶汽车及智能城市等领域的发展。

“5G是万物互联的，像电力一样无处不在。到2035年，预计5G将创造13.1万亿美元的全球经济产出，并且在全球创造2280万个工作岗位。目前，5G已应用在制造、交通、医疗、农业、能源、安全、智慧城市、零售等多方面。”他说道。

冉瑞雪对于海外知识产权纠纷应对不当的严重后果、海外知识产权风险的类型、如何处理海外知识产权纠纷、如何在处理海外知识产权纠纷的同时保住市场和如何建立对外贸易知识产权战略、如何改进内部管理以便更好地应对可能的海外知识产权纠纷进行了详尽的介绍和分享。她认为，应当建立与贸易有关的知识产权策略，制定知识产权战略方向，加大知识产权投入，完善知识产权管理制度，制定商业秘密管理制度，增强商业秘密意识，调查监控竞争对手知产状况和做好侵权预警预案等。

培训现场。厦门市知识产权发展保护中心供图

据了解，此次培训的参会学员包括高新技术企业、双创基地和知识产权服务机构的相关人员，为服务厦门市创新驱动、高质量发展，适应国内国际双循环形势提供了良好的基础，并且加强了厦门市知识产权人才能力建设。

(责编：刘佳、高雷)