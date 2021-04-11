人民网成都4月11日电 （记者孙博洋）9日，第105届全国糖酒商品交易会天津推介会在成都中国西部国际博览城举行，会上宣布第105届糖酒会将于今年10月在天津举办。

天津市商务局副局长李宏主持推介会，并介绍了第105届全国糖酒会前期筹备工作情况。会上，国家会展中心（天津）展览部副总经理宋明春对第105届全国糖酒会举办场馆——国家会展中心（天津）办展条件和场馆数据进行了详细介绍。

会上，组委会副主任、中粮糖业副总经理于作江表示，天津具备优秀的办展办会能力和服务保障能力，全国糖酒会组织机构将与天津市政府通力合作，携手奉献一届让业内客商满意、举办城市满意的秋季糖酒会。

天津市政府副秘书长徐军表示，作为国内历史悠久、业内知名的重点展会，全国糖酒会在津举办必将对天津会展业发展具有重要意义。国家会展中心（天津）项目是商务部与天津市政府合作共建的重大项目，是服务京津冀协同发展国家战略，承接北京非首都功能疏解的标志性工程，是国家级重点会展项目之一。

同时他还表示，期待更多业界同仁借助糖酒会这一平台，进一步深化在津投资发展，携手天津开展更广泛、更深入、更务实的交流与合作。

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