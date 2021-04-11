人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

第105届糖酒会将于今年10月在天津举办

2021年04月11日11:40 | 来源：人民网
小字号

人民网成都4月11日电 （记者孙博洋）9日，第105届全国糖酒商品交易会天津推介会在成都中国西部国际博览城举行，会上宣布第105届糖酒会将于今年10月在天津举办。

天津市商务局副局长李宏主持推介会，并介绍了第105届全国糖酒会前期筹备工作情况。会上，国家会展中心（天津）展览部副总经理宋明春对第105届全国糖酒会举办场馆——国家会展中心（天津）办展条件和场馆数据进行了详细介绍。

会上，组委会副主任、中粮糖业副总经理于作江表示，天津具备优秀的办展办会能力和服务保障能力，全国糖酒会组织机构将与天津市政府通力合作，携手奉献一届让业内客商满意、举办城市满意的秋季糖酒会。

天津市政府副秘书长徐军表示，作为国内历史悠久、业内知名的重点展会，全国糖酒会在津举办必将对天津会展业发展具有重要意义。国家会展中心（天津）项目是商务部与天津市政府合作共建的重大项目，是服务京津冀协同发展国家战略，承接北京非首都功能疏解的标志性工程，是国家级重点会展项目之一。

同时他还表示，期待更多业界同仁借助糖酒会这一平台，进一步深化在津投资发展，携手天津开展更广泛、更深入、更务实的交流与合作。

(责编：刘佳、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
第105届糖酒会将于今年10月在天津举办
　　人民网成都4月11日电 （记者孙博洋）9日，第105届全国糖酒商品交易会天津推介会在成都中国西部国际博览城举行，会上宣布第105届糖酒会将于今年10月在天津举办。 天津市商务局副局长李宏主持推介会，并介绍了第105届全国糖酒会前期筹备工作情况。…
共抓长江大保护 1万尾大规格“子二代”中华鲟放归长江
　　人民网宜昌4月11日电 （记者杜燕飞）4月10日，在湖北宜昌长江珍稀鱼类放流点，1万尾大规格“子二代”中华鲟放流长江。随后，在10余天的时间里，这1万尾中华鲟将沿着长江顺流而下，洄游入海。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部