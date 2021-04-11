新华社北京4月11日电（记者张泉）记者从10日举行的第一届中国船舶科技论坛上获悉，经过多年发展，我国船舶工业已形成高效协同、开放包容的创新体系，创新能力持续增强，在高端船舶和海工装备研制方面取得显著成效。

中国船舶工业行业协会数据显示，2020年，我国造船三大指标国际市场份额保持世界领先；承接各类海工装备25艘/座、20.4亿美元，占全球市场份额35.5%。与此同时，我国造船业在智能船舶、深远海装备、极地技术及装备等领域取得重大突破。

2020年前11个月，中国船舶集团新接订单、完工交付和手持订单三项指标占全球市场的份额分别为24.2%、17.8%、22.5%，均居世界造船集团第一位，新接订单中高技术高附加值船舶占比大幅提高。

“当今世界正处在新一轮科技革命和产业变革之际，我国船舶工业必须在科技自立自强方面有新作为、大作为，不断推动我国由造船大国向造船强国转变。”中国船舶工业行业协会会长郭大成说。

中国船舶集团董事长雷凡培表示，中国船舶集团将努力打造世界造船科技创新高地，加快提升船舶科技自主创新能力，聚力共建船舶科技交流高端平台，带动产业链上下游各类参与主体实现合作共赢。

第一届中国船舶科技论坛由中国船舶集团有限公司、中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会联合主办，业内院士、专家及相关机构人士等约1500人参加论坛。

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