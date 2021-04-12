本报记者 贺广华 范昊天 强郁文

春和景明，繁花似锦；荆楚大地，生机盎然。

4月2日，湖北召开全省区域发展布局暨县域经济工作推进会。“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局成势见效，县域经济发展势头强劲；

4月7日，亚布力中国企业家论坛·2021武汉特别峰会吸引国内各行业上百位企业家，现场签约29个项目，涉及大数据、人工智能、光电子信息等多个领域；

4月8日，第三届世界大健康博览会在武汉开幕，展示大健康领域最前沿的新产品、新技术、新成果。

“十四五”开局之年，迈好第一步，见到新气象。今年一季度，湖北经济呈现快速增长全面恢复态势。眼下，湖北保持“大战”状态、“大考”作风，在抓好常态化科学精准防控的同时，正拿出“拼”“抢”“实”的状态，努力把疫情造成的损失补回来、把应有增长追回来。

一手抓纾困，一手补短板

武汉江汉路步行街精益眼镜总店，客流如织。从去年国庆至今，这家百年老店销量同比增长10%。经理李玲说：“多亏政府纾困解难、加油助力，才使我们渡过难关，找回信心和力量。”

稳就业、保民生，是一场等不得、输不起的“战役”。为让众多企业特别是中小微企业“活下去、留下来、发展好”，去年3月，武汉推出减免税费租金等12条政策措施，帮扶全市73.9万户个体工商户。随后，武汉又筹措600亿元纾困资金、出台21条政策措施，全面支持企业复工复产，畅通实体经济“毛细血管”。

不只是武汉，湖北全省多维度发力，打出政策组合拳，全面落实中央一揽子支持政策，先后实施“财税支持17条”“支持中小微企业18条”，出台包括金融支持、降本减负、稳岗就业等八方面的“促进经济社会发展30条”，让各项救助政策以最快速度直达受困企业。

2020年4月2日，湖北回天新材料股份有限公司等9家公司与中国邮政储蓄银行襄阳市分行等9家银行成功签订融资协议，签约金额达22亿元。

回天公司董事长章锋动情地说：“在企业面临成本压力时，国家出台了减税降费的措施，为我们降成本上千万元；在企业遇到融资困难时，政府发布了融资贴息政策，补贴近百万元；在企业遭遇物流障碍时，政府及时开辟绿色通道，减免高速通行费；在企业碰到供应紧缺时，政府开发了供应商信息库，为我们牵线搭桥。”

只争朝夕，主动作为。为确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步，湖北致力排除一个个“堵点”，消弭一个个“痛点”，抢抓机遇，系统推进疾控体系改革和公共卫生体系补短板。

4月8日，武汉规模最大的平战结合医院——云景山医院地下室通电亮灯。在湖北各地，像这样的平战结合医院正如雨后春笋般拔地而起。去年8月，湖北省政府印发《疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案》，公共卫生体系补短板工程位列“十大工程”之首，重点加强疾控、医疗救治、基层防控、院前急救四大体系和公共卫生应急管理平台建设。截至今年2月底，1179个全省公共卫生体系补短板项目开工建设。

湖北还着力深化疾控卫生体系改革创新。武汉完成62家定点医院发热门诊标准化建设，在203家社区卫生服务中心、乡镇卫生院新增设发热诊室，实现发热病人闭环管理。一年来，湖北核增1万名基层医疗卫生人员编制，专项招聘时不设开考比例、放宽报考年龄和学历，艰苦边远地区乡镇卫生院实行“一乡一策”，越来越多的优秀医疗人才选择扎根基层。

新冠病毒疫苗接种是建立免疫屏障的关键。疫情初期，湖北紧急启动疫苗研发，充分利用试验数据开展科研攻关。2020年4月12日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所获得全球首个新冠病毒灭活疫苗临床试验批件并启动临床试验。今年2月25日，武汉生物制品研究所新冠病毒灭活疫苗获批附条件上市。

武汉生物制品研究所所长段凯介绍，目前正在开足马力，加班加点生产，每周产量200万剂，年产能可达1亿剂，扩产能项目也在加快建设中。在支持企业开展疫苗研发和生产的同时，湖北加快疫苗接种。截至4月7日零时，全省累计报告接种新冠病毒疫苗970.3万剂次。

重振抓落实，有呼必有应

如果说，10天建成火神山医院，给予了湖北人民齐心协力渡过难关的勇气和力量；那么，中央实施支持湖北发展一揽子政策，则如磐石般托举了湖北经济社会民生重振。

为让中央各项政策措施在湖北早落地、早见效、早受益，湖北精准对接、细化制定108项重点工作清单，加快推动一批重大产业和基础设施项目落地。

3月31日，湖北鄂州花湖机场建设工地上，施工作业有效克服阴雨天气影响，工人紧张地进行焊接，各标段作业有序进行。

“航站楼的土建部分已经完成，正在施工的是钢结构屋面和幕墙。”花湖机场航站楼项目生产经理郑哲介绍，整个项目将于今年7月中旬全部完工，8月中旬进入调试验收等环节。

“能开则开、能早则早、能多则多、能快则快。”“十四五”开局之年，湖北以“开局即决战”的奋斗姿态，把心思和精力凝聚到狠抓落实上来，力争新开工4274个亿元以上重大项目、续建4881个亿元以上项目。

3月26日，长江干线武汉至安庆段6米水深航道整治工程全面完工并投入试运行。吃水6米内的1万吨级江海船舶可常年直达武汉，形成一条“畅行鄂赣皖，通达江浙沪”的“水上高速路”。

营商环境是生产力，也是竞争力。一年来，湖北围绕“清文件”“减审批”“降收费”等方面深化改革。继去年出台《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》、印发《弘扬“店小二”精神“十必须十不准”》后，今年1月4日，湖北召开全省优化营商环境大会，要求把优化营商环境作为“十四五”开局起步的重要突破口。之后，湖北发布《营商环境问题投诉联动处理办法》，进一步畅通市场主体反映问题渠道。

有呼必应，无事不扰。湖北各级政府部门积极改进服务，着力让企业引得进、留得住、长得好。

去年5月19日，霍尼韦尔公司新兴市场总部暨创新中心在武汉光谷揭牌，成为疫后首家落户湖北的世界500强企业。

在霍尼韦尔的清单中，候选城市多达50余个。“疫情期间光谷政务服务中心临时关闭，但工作人员一直与公司保持联系，事无巨细服务。正是这种良好的服务态度和高效的作风，让我们最终选择武汉。”公司相关负责人说。

奋勇抢先机，发展开新局

作为长江经济带发展、中部崛起等国家战略、“一带一路”建设的交汇地，如何在转变经济发展方式上走在全国前列，是湖北的一道“必答题”。

“我们追求的发展，是科技引领、创新驱动的发展。”湖北省委书记应勇表示，“要把创新摆在发展全局的核心位置，扎实推进科技强省建设。”

湖北省“十四五”规划提出，实施战略性新兴产业倍增计划，集中力量建设集成电路、新型显示器件、下一代信息网络、生物医药等四大国家战略性新兴产业集群，打造“光芯屏端网”、大健康等万亿产业集群。

武汉东湖高新区，被誉为“中国光谷”，集聚了近百所高校、70多名两院院士，拥有占全省近六成的高新技术企业，是湖北省创新创造的热土。今年2月18日，湖北举行全省科技创新大会，宣布启动建设以东湖科学城为核心的光谷科技创新大走廊。不到10天，武汉东湖高新区全面开启东湖科学城规划建设，起步区一期项目总投资约20亿元，主要建设武汉光源、人工智能计算中心、科创中心、科学社区等项目。

3月31日，中国移动研究院携手华为技术有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司共同验证了800G系统1100公里传输。长飞光纤光缆股份有限公司总裁庄丹说，长飞的一系列科研突破，与湖北近年来着力打造重大科技平台、推进科技体制创新的努力密不可分。

“光谷科技创新大走廊定位于打造世界级科技产业创新策源地、湖北省高质量发展引领区，辐射带动鄂州、黄石、黄冈、咸宁等地协同发展，力争建设成为具有国际竞争力的科技创新和新兴产业聚集区。”湖北省科技厅负责人介绍。

能判别肿瘤病变的全球首台360度全环光声成像系统，长达13米的客车车载CT车，依托5G信息系统的“移动ICU”……4月11日，为期4天的第三届世界大健康博览会在武汉落下帷幕。一批国内外医药龙头企业携41个项目齐聚武汉，签约总金额达804亿元。

湖北充分利用疫情之后补短板、堵漏洞、强弱项的机遇，加快发展大健康产业，着力推进抗病毒药研发联合攻关、高端医疗设备进口替代、中医药振兴发展等十大重点任务。2020年，武汉市大健康产业规模已达4000亿元。

科技强省建设核心在人才，基础在平台，关键在转化，动力在改革。为培育壮大战略性新兴产业，湖北聚焦国家发展重大战略需求，今年集中组建7个重点实验室。牵头单位联合企业、科研院所等力量，集聚一批科技领军人才和高水平创新团队，省、市财政给予年度运行经费补助。

作为科教大省，湖北探索实施“科研揭榜制”，针对产业发展急需科技和关键核心技术，采取公开张榜、政府补贴方式，引导企业和高校院所参与研发，推动科技成果转化。近两年，湖北共受理项目需求713项，80%的张榜项目达成对接。

“谋在长远，干在当下”。交出了疫情防控和经济社会发展双胜利答卷的湖北人民，正以无比的干劲满怀豪情迎接建党100周年。

（人民网记者郭婷婷参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)