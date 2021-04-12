黄润秋

“十四五”时期，我们将坚定不移贯彻新发展理念，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳为主抓手，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路

近年来，我国生态文明建设从实践到认识都发生了历史性、转折性、全局性变化。我们坚决贯彻新发展理念，绿色发展不断取得积极成效，资源能源利用效率大幅提升，碳排放强度持续下降。

我们坚决向污染宣战，生态环境质量持续改善。“十三五”规划纲要确定的生态环境9项约束性指标超额完成。人民群众身边的蓝天白云、清水绿岸明显增多，生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强。

我国积极参与全球环境治理，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。引领全球气候变化谈判进程，为《巴黎协定》的达成签署、生效和实施作出了突出贡献。去年，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣示了中国的碳达峰碳中和目标，力争于2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和，这充分彰显了我国积极应对全球气候变化的大国担当。

“十四五”时期，我国进入了新发展阶段，对照新目标、新愿景、新要求，当前我国生态文明建设和生态环境保护工作任重道远。生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，最突出的是“三个没有根本改变”，也就是以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构和以公路货运为主的运输结构没有根本改变，生态环境事件多发频发的高风险态势没有根本改变，污染排放和生态破坏的严峻形势没有根本改变。

面对复杂形势和诸多挑战，我们将坚定不移贯彻新发展理念，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳为主抓手，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。一是加快发展方式绿色转型。二是深入打好污染防治攻坚战。三是积极推进应对气候变化。四是完善绿色低碳政策和市场体系。五是广泛培育绿色低碳生活方式。

（作者为生态环境部部长，本报记者寇江泽根据其在中国发展高层论坛2021年年会的讲话摘要整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)