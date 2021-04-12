人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

促进经济社会发展全面绿色转型（感言）

黄润秋
2021年04月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“十四五”时期，我们将坚定不移贯彻新发展理念，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳为主抓手，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路

　　

　　近年来，我国生态文明建设从实践到认识都发生了历史性、转折性、全局性变化。我们坚决贯彻新发展理念，绿色发展不断取得积极成效，资源能源利用效率大幅提升，碳排放强度持续下降。

　　我们坚决向污染宣战，生态环境质量持续改善。“十三五”规划纲要确定的生态环境9项约束性指标超额完成。人民群众身边的蓝天白云、清水绿岸明显增多，生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强。

　　我国积极参与全球环境治理，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。引领全球气候变化谈判进程，为《巴黎协定》的达成签署、生效和实施作出了突出贡献。去年，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣示了中国的碳达峰碳中和目标，力争于2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和，这充分彰显了我国积极应对全球气候变化的大国担当。

　　“十四五”时期，我国进入了新发展阶段，对照新目标、新愿景、新要求，当前我国生态文明建设和生态环境保护工作任重道远。生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，最突出的是“三个没有根本改变”，也就是以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构和以公路货运为主的运输结构没有根本改变，生态环境事件多发频发的高风险态势没有根本改变，污染排放和生态破坏的严峻形势没有根本改变。

　　面对复杂形势和诸多挑战，我们将坚定不移贯彻新发展理念，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳为主抓手，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。一是加快发展方式绿色转型。二是深入打好污染防治攻坚战。三是积极推进应对气候变化。四是完善绿色低碳政策和市场体系。五是广泛培育绿色低碳生活方式。

　　（作者为生态环境部部长，本报记者寇江泽根据其在中国发展高层论坛2021年年会的讲话摘要整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
糖酒会观察：品牌产品个性化成趋势 直播营销兴起
　　第104届糖酒会展馆场景。人民网记者 孙博洋摄 4月9日，第104届全国糖酒商品交易会在成都中国西部国际博览城正式落下帷幕。…
第105届糖酒会将于今年10月在天津举办
　　人民网成都4月11日电 （记者孙博洋）9日，第105届全国糖酒商品交易会天津推介会在成都中国西部国际博览城举行，会上宣布第105届糖酒会将于今年10月在天津举办。 天津市商务局副局长李宏主持推介会，并介绍了第105届全国糖酒会前期筹备工作情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部