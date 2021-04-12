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甘肃支持重大项目建设

将建重大项目滚动储备库

2021年04月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报兰州4月11日电  （记者赵帅杰）甘肃省日前出台《关于建立健全重大项目建设协同推进机制的意见》（以下简称《意见》），系统梳理和总结重大项目建设工作，根据新形势、新任务要求，针对项目建设中的关键环节，建立健全重大项目建设协同推进长效机制，确保项目有人抓、问题有人管、工作有人促，推动重大项目建设顺利实施。

　　《意见》共提出建立7项机制，实行20条举措。包括建立谋划储备和选取机制，建设省、市、县三级重大项目滚动储备库，分级管理实施；建立要素协调保障机制，重大项目优先配置土地资源、保障建设资金、节能减排指标和人才需求；建立部门协调服务机制，省级行业主管部门对重大项目采取一事一议方式，开辟绿色通道，加快项目前期手续办理；建立主体责任落实机制，强化属地管理，市州、县区做好项目征地拆迁、要素保障、跟踪服务等工作；建立建设保障机制，加强组织领导，强化协同配合，狠抓责任落实，营造良好氛围，确保重大项目建设顺利实施等。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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