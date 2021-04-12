人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国药集团推进混合所有制改革，建立市场化机制

盘活资产 促进循环（国企改革三年行动）

本报记者  王君平
2021年04月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2020年底，国家药监局批准国药集团中国生物的新冠病毒灭活疫苗在国内第一家附条件上市，成为中国第一支正式批准上市的新冠疫苗。

　　小小疫苗，大国重器。新冠病毒灭活疫苗的上市，是中国医药集团有限公司实施现代国有企业制度改革成果的一个缩影。2020年，国药集团全年实现营业收入突破5000亿元，利润总额突破200亿元，位列世界500强企业榜单第145位，连续第七年被国资委评为“中央企业负责人经营业绩考核A级企业”。

　　“国药集团20多年的快速发展，跟随着中央企业市场化改革的步伐，是国有资本以市场化方式与非公资本有效混合的历程。”国药集团董事长刘敬桢说。通过混合所有制改革，国药集团从一个基础薄弱的传统国有企业，发展成为业务规模领先的医药健康产业集团。截至2020年末，集团混合所有制企业数达1324家，占集团企业总户数的93%以上，混合所有制企业的营业收入、利润、资产总额对集团的贡献率均达到八成以上。

　　混合所有制改革盘活了国有闲置资产，对国家公共卫生事业贡献巨大。国药集团大力推动具备条件的企业赴境内外资本市场上市，形成以业绩增长推动市值提升、以市值管理助力持续融资、以募集资金驱动企业发展的良性循环。目前，集团旗下拥有8家境内外上市公司。2018年5月，混合所有制合资公司“上海至成生物科技有限公司”正式注册运行，注册资本13705万元。公司成立后，四价HPV疫苗临床研究工作快速启动并高效实施，进展顺利。

　　集团不断完善法人治理结构，以建立健全中国特色现代企业制度为方向，建立市场化的运行机制。2018年底，集团完成股权多元化改革工作，由国有独资公司转变为国资委、国投公司、中国国新共同持股的多元化有限责任公司，改组成立了新一届董事会。集团全面梳理党委会会议、董事会会议、总经理办公会会议议事决策范畴，促进“三会”决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化和规范化，保障重大决策科学高效、决策程序严谨规范。

　　主动对标市场、对标行业先进标准，集团以市场化为导向，搬走“铁交椅”，撤掉“铁饭碗”，打破“大锅饭”，把干部员工的劳动、人事、分配和企业的发展紧密联系在一起，着力打造员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减的新机制。近年来，新员工社会化招聘形式占79%，497人因业绩不佳等原因被公司解除和终止劳动合同。

　　此外，坚持将科技创新作为推动企业高质量发展的第一驱动力，国药集团持续加大研发投入强度，深化科研体制机制改革，加快科研成果转化。“十三五”期间，累计投入科研经费超过130亿元，居于国内医药制造行业前列。获得国家科技进步二等奖3项，中国专利优秀奖5项，发明专利授权超过800项，上市国家一类新药2个，获得药品生产批件70件。

　　刘敬桢表示，国药集团以落实改革三年行动为抓手，全面深化各项改革工作，不断健全公司法人治理结构，开展对标世界一流管理提升行动，全力实施科研体制机制改革，有序推进国企改革专项工程，勇担当、善作为、敢斗争、甘奉献，努力建设具有全球竞争力的综合性医药健康产业集团。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
糖酒会观察：品牌产品个性化成趋势 直播营销兴起
　　第104届糖酒会展馆场景。人民网记者 孙博洋摄 4月9日，第104届全国糖酒商品交易会在成都中国西部国际博览城正式落下帷幕。…
第105届糖酒会将于今年10月在天津举办
　　人民网成都4月11日电 （记者孙博洋）9日，第105届全国糖酒商品交易会天津推介会在成都中国西部国际博览城举行，会上宣布第105届糖酒会将于今年10月在天津举办。 天津市商务局副局长李宏主持推介会，并介绍了第105届全国糖酒会前期筹备工作情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部