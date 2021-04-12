本报记者 王君平

2020年底，国家药监局批准国药集团中国生物的新冠病毒灭活疫苗在国内第一家附条件上市，成为中国第一支正式批准上市的新冠疫苗。

小小疫苗，大国重器。新冠病毒灭活疫苗的上市，是中国医药集团有限公司实施现代国有企业制度改革成果的一个缩影。2020年，国药集团全年实现营业收入突破5000亿元，利润总额突破200亿元，位列世界500强企业榜单第145位，连续第七年被国资委评为“中央企业负责人经营业绩考核A级企业”。

“国药集团20多年的快速发展，跟随着中央企业市场化改革的步伐，是国有资本以市场化方式与非公资本有效混合的历程。”国药集团董事长刘敬桢说。通过混合所有制改革，国药集团从一个基础薄弱的传统国有企业，发展成为业务规模领先的医药健康产业集团。截至2020年末，集团混合所有制企业数达1324家，占集团企业总户数的93%以上，混合所有制企业的营业收入、利润、资产总额对集团的贡献率均达到八成以上。

混合所有制改革盘活了国有闲置资产，对国家公共卫生事业贡献巨大。国药集团大力推动具备条件的企业赴境内外资本市场上市，形成以业绩增长推动市值提升、以市值管理助力持续融资、以募集资金驱动企业发展的良性循环。目前，集团旗下拥有8家境内外上市公司。2018年5月，混合所有制合资公司“上海至成生物科技有限公司”正式注册运行，注册资本13705万元。公司成立后，四价HPV疫苗临床研究工作快速启动并高效实施，进展顺利。

集团不断完善法人治理结构，以建立健全中国特色现代企业制度为方向，建立市场化的运行机制。2018年底，集团完成股权多元化改革工作，由国有独资公司转变为国资委、国投公司、中国国新共同持股的多元化有限责任公司，改组成立了新一届董事会。集团全面梳理党委会会议、董事会会议、总经理办公会会议议事决策范畴，促进“三会”决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化和规范化，保障重大决策科学高效、决策程序严谨规范。

主动对标市场、对标行业先进标准，集团以市场化为导向，搬走“铁交椅”，撤掉“铁饭碗”，打破“大锅饭”，把干部员工的劳动、人事、分配和企业的发展紧密联系在一起，着力打造员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减的新机制。近年来，新员工社会化招聘形式占79%，497人因业绩不佳等原因被公司解除和终止劳动合同。

此外，坚持将科技创新作为推动企业高质量发展的第一驱动力，国药集团持续加大研发投入强度，深化科研体制机制改革，加快科研成果转化。“十三五”期间，累计投入科研经费超过130亿元，居于国内医药制造行业前列。获得国家科技进步二等奖3项，中国专利优秀奖5项，发明专利授权超过800项，上市国家一类新药2个，获得药品生产批件70件。

刘敬桢表示，国药集团以落实改革三年行动为抓手，全面深化各项改革工作，不断健全公司法人治理结构，开展对标世界一流管理提升行动，全力实施科研体制机制改革，有序推进国企改革专项工程，勇担当、善作为、敢斗争、甘奉献，努力建设具有全球竞争力的综合性医药健康产业集团。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)