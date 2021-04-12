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银保监会要求

农发行、大中型银行涉农贷款增速高于各项贷款平均增速

2021年04月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月11日电  （记者欧阳洁、赵展慧）银保监会近日发布《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》。《通知》要求农业发展银行、大中型商业银行要力争实现普惠型涉农贷款增速高于本行各项贷款平均增速的目标。

　　《通知》要求优化“三农”金融服务体系和机制，鼓励21家会管银行给予普惠型涉农贷款不低于75BP的内部转移定价（FTP）优惠。鼓励设立三农金融事业部的商业银行将分支机构乡村振兴相关指标考核权重设置为不低于10%，鼓励其他商业银行加大对分支机构乡村振兴相关指标的绩效考核权重。

　　《通知》提出要进一步强化各类机构定位、服务重点，着力提升差异化竞争能力，构建层次分明、优势互补的服务体系。鼓励银行业金融机构建立服务乡村振兴的内设机构。在内部政策倾斜方面，在原有经济资本配置、内部资金转移定价、人员配备、考核激励、费用安排的基础上，鼓励银行在信贷审批流程、授信权限、产品研发方面对乡村振兴业务予以政策倾斜。

　　《通知》要求银行业保险业围绕中央农村工作会议确定的重点领域，加大信贷和保险服务供给。优先支持国家粮食生产，助力补齐农业农村基础设施短板，创新服务新型农业经营主体、农户和进城农民。保持农村基础金融服务基本全覆盖，优化县域和社区金融服务，满足县域客户综合化金融需求，提升特殊群体获取金融服务的便利性。

　　目前，各地已经积极创新产品和服务，支持乡村振兴。其中，浙江建立农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、农创客等“四张清单”，推行“清单管理+主办银行”模式，“一企一策”提供精准金融服务。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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