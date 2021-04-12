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安徽促进民营经济发展

新设十大新兴产业引导母基金

2021年04月12日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥4月11日电  （记者田先进）安徽省委、省政府日前出台《关于进一步激发民营企业创业热情成就企业家创意创新创造推进民营经济高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》），提出25条举措，力促民营经济高质量发展。

　　《意见》指出，要搭建创意梦想互相碰撞、资源要素互动耦合的创意平台，省级层面每年举办“天下徽商”圆桌会，市县政府定期召开创意会，鼓励民营企业重点围绕发展“四新”经济、集聚资源要素、推动集群化发展、壮大产业链等提出好的创意和想法。健全“双创”孵化机制，通过强化载体建设、举办创新创业竞赛活动，完善“众创—孵化—加速—产业化”全链条孵化服务链。

　　《意见》明确，强化人才支撑，支持各地围绕省十大新兴产业大力引进高层次人才，鼓励各地将住房补贴扩大到大专（高职）及以上毕业生，鼓励民营企业与高校及技工院校签订紧缺工种技能人才定向培养协议。提升融资服务能力，对标多层次资本市场上市挂牌体系推动企业上市，新设省十大新兴产业“双招双引”引导母基金，推广“科创贷”等创新金融产品，强化对政府性融资担保及再担保机构考核。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 08 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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