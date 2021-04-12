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工信部推进移动互联网应用适老改造

文字大小可调 段落行距加大

2021年04月12日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月11日电  （记者韩鑫）工业和信息化部近日印发通知，部署进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作，助力老年人、残疾人等重点受益群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息。

　　通知明确了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，指出相关互联网网站、APP在今年9月30日前参照两项规范完成适老化及无障碍改造后，可申请相关评测。通过评测后，将被授予信息无障碍标识，有效期为两年。根据互联网网站、APP的评测结果及标识授予情况，工信部及各地通信管理局将依企业申请，对在适老化及无障碍改造工作中表现突出的，在“企业信用评价”中予以信用加分。据了解，互联网应用适老化及无障碍水平的评测体系由用户满意度评价、技术评价和自我评价三部分构成。总分值为100分，60分以上为合格，即通过评测。

　　根据《互联网网站适老化通用设计规范》，提供适老化服务的网页或独立的适老化网站，网页中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。提供适老化服务的网页或独立的适老化网站中无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。

　　同时，计算机网站至少提供全程键盘和特大鼠标这两种操作方式，移动网站应增加快速定位、语音阅读等规范性的适老化智能手势。在兼容性方面，网页应为各类辅助技术和语音识别等人工智能技术的访问操作，规范相应的服务功能与对应的标识信息。

　　《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》提出，在移动应用中，应可对文字大小进行调整，段落内文字的行距至少为1.3倍，且段落间距至少比行距大1.3倍，同时兼顾移动应用适用场景和显示效果。此外，内嵌适老版界面的移动应用首页需具备显著入口，支持切换至适老版，或在首次进入时给予显著切换提示，且在“设置”中提供“长辈版”入口。

　　为保障老年用户个人信息安全，《规范》提出，移动应用程序进行个人信息处理时应遵循最小必要原则，即处理个人信息应当有明确、合理的目的，并应当限于实现处理目的的最小范围，不得进行与处理目的无关的个人信息处理。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 12 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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