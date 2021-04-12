冯 华

经济高质量发展急需高水平基础研究的供给和支撑，只有持之以恒加强基础研究，才能打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能

“加大基础研究财政投入力度、优化支出结构”“形成持续稳定投入机制，基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上”……“十四五”规划和2035年远景目标纲要中关于加强基础研究的表述，让科技界人士振奋不已，对基础研究的前景寄予厚望。

基础研究是整个科学体系的源头。我国进入新发展阶段，创新在现代化建设全局中居于核心地位，基础研究的战略意义更加凸显。我国面临的很多“卡脖子”技术问题，深层次原因正是基础理论研究跟不上，源头和底层的研究亟待加强。经济高质量发展急需高水平基础研究的供给和支撑，只有持之以恒加强基础研究，才能大力提升自主创新能力，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。

近年来，我国高度重视基础研究的基石作用，基础研究取得长足进步，投入大幅度增长，科研力量和科研条件大幅度改善，在国际上有影响的重大原始创新成果加速涌现。但与建设世界科技强国的要求相比，我国基础科学研究短板依然突出，数学等基础学科仍是薄弱环节，重大原创性成果和顶尖人才、团队都比较缺乏，基础研究投入不足、结构不合理的现象依然存在，全社会支持基础研究的环境还需要进一步优化。

持之以恒加强基础研究，要多渠道增加基础研究投入。我国基础研究投入近年来大幅增长，但绝大多数为中央财政投入，企业投入和其他社会力量投入都比较低。反观一些发达国家，企业投入基础研究的比例接近总投入的20%。当前，我国部分企业已进入行业技术前沿，开展前沿技术创新迫切需要基础研究支撑。因此，全面加强基础科学研究，在继续增加中央财政对基础研究支持力度的同时，也要鼓励和引导地方政府、有能力的企业和社会力量增加投入。如对企业投入基础研究实行税收优惠；支持企业参与国家重大科研计划，加强产学研合作；鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入。

持之以恒加强基础研究，还要为科学家营造潜心研究的创新环境。基础研究面向一个重大问题或猜想，具有灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点。做基础研究的科学家格外需要心无旁骛进行长期稳定的研究，这是由基础研究的特点和规律决定的。这就需要我们尊重科学发展规律，从顶层设计上突出目标导向，支持自由探索，优化总体布局，深化体制机制改革，为科学家营造一个宽松的创新环境。要建立完善符合基础研究特点和规律的管理和评价机制。其中也要注意，自由探索的基础研究和需求导向的基础研究目标不一样，在管理上要有所区别，实施分类管理与差异化评价。特别要支持高校和科研院所自主布局基础研究，建立鼓励创新、宽容失败的容错机制，鼓励科研人员大胆探索，挑战未知。

创新发展的蓝图已经绘就，基础研究迎来发展的春天。广大科技工作者乘势而上，进一步提升我国基础研究和科技创新能力，就能为创新型国家和世界科技强国建设提供强大支撑。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 19 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)