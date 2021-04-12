本报记者 张保淑

红火蚁身体结构和蛰咬人示意图。

检疫人员对花卉苗木执行红火蚁检疫。

红火蚁巢穴形成的蚁丘。

关于红火蚁知识的科普宣传海报。

微信公号“佛山农业”提供

近日，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部等9个部门联合印发了《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》（以下称《通知》），并于广州市增城区举行了“全国红火蚁联合防控行动启动仪式”。红火蚁和红火蚁防控由此引起了广泛关注，成为人们谈论的热门话题之一。

红火蚁是一种怎样的昆虫？来自哪里？与我们熟悉的类型的蚂蚁相比，它们有哪些特点和危害性？目前，红火蚁在国内的传播和危害情况如何？针对红火蚁有哪些有效的科学防控手段？

生性凶猛，生态危害大

许多国人对红火蚁无疑是很陌生的。的确，这种原产自南美巴西、巴拉圭与阿根廷交界地区的昆虫，是地道的外来入侵生物，此前其知名度在社会上并不高。如其名所示，红火蚁通体呈红蝎色，外形与人们常见的蚂蚁相似，长约3毫米到6毫米之间，看起来其貌不扬，似乎并无特别之处。

国务院9个部门联合发出阻截防控通知、全国范围内启动联合防控，红火蚁在中国受到如此高规格“待遇”表明，这种昆虫不仅有很大危害性，而且颇具防控难度。的确如此，红火蚁的拉丁学名有“无敌蚂蚁”之意，从一个侧面反映了其危害性之大。据华南农业大学红火蚁研究中心主任陆永跃教授介绍，红火蚁入侵会导致严重的生态问题，破坏正常的生产生活秩序且灭杀防控难度很高。

具体来说，红火蚁的危害可以总结为以下四个方面：一是破坏当地生态结构。红火蚁适应性很强，入侵一地后，往往迅速发展为优势种群，不仅将该地其他类型蚂蚁“赶尽杀绝”，而且把蜘蛛等益虫消灭，使得原有生态结构遭到巨大破坏，造成生态严重失衡。二是导致农作物减产。红火蚁直接取食作物的种子、果实、幼芽、嫩茎、根茎等，搬运、放牧蚜虫、蚧类等分泌蜜露的害虫，传播植物病虫害。这些直接给当地的农业生产造成重大损失。三是威胁人们健康甚至生命安全。红火蚁受到干扰后不仅不会四散逃生，而且会产生极强的群体攻击性，通过蜇咬将毒液注入受害者皮肤，让容易过敏的人出现脸红、荨麻疹，甚至导致呼吸困难等症状，过敏反应严重者会出现呕吐、头晕和休克等症状，如果不能得到及时救治，可能危及生命。四是威胁公共安全。由于红火蚁常常入侵户外与居家附近的电器设备，如电表、电话总机箱、交通号志机箱等，可能造成电线短路或设施故障，进而可能引发公共安全事故。

正是鉴于红火蚁的严重危害性，媒体在报道时纷纷引用专家对其标志性评价即红火蚁是“全球公认的百种最具危险入侵物种之一”。

立体传播，防控难度高

红火蚁不仅危害大，而且防控难度很高，这在很大程度上是由其物种特点和经济全球化进程决定的。

红火蚁繁殖速度十分惊人，增加了灭杀的难度。在红火蚁群体中，蚁后是专门负责产卵、繁衍后代的关键角色，有些红火蚁巢中会有数只甚至数十只蚁后，每个蚁后每日可以产卵1500粒到5000粒，红火蚁数量短时间就可以大量增加，导致蚁群规模极其庞大，有些蚁巢可能有多达十几万甚至几十万只红火蚁。

在某个区域内， 红火蚁可以呈水陆空立体自然扩散繁殖态势。红火蚁可以通过蚁巢迁移和分巢等形式，向临近地区拓展，虽然每次跨越的距离不大，但是经过一定时间累积，这种稳扎稳打、步步为营的策略可以显出“攻城略地”的长期效果。此外，红火蚁还可以在空中实现短期内远距离扩散，雌雄生殖蚁通过婚飞，可在达数百米的高度完成交尾并降落至数公里远的地方开始筑巢，迅速拓展新的空间。值得注意的是，水流不仅不能达到消灭红火蚁的效果，而且还有助于其实现跨距离迁移。有些红火蚁将其蚁巢筑在河堤或者低洼处，随着洪水到来，蚁巢虽然会被淹没，但是蚁群抱团形成“蚁伐”随水漂流，遇到合适的建巢地点，就设法上岸建巢，在新的地方生活下来。

随着国内统一大市场的日益发展和经济全球化、区域经济一体化程度日益加深，红火蚁通过物流传播，经物件、车辆等人为因素扩散的案例越来越多，防控难度越来越大。正是通过国际贸易特别是国际园艺植物和农产品及随之进行的土壤移动等，红火蚁逃过海关检查，实现跨洲、跨国传播，进而得以在一个国家内部通过类似方式，在适宜生存的区域继续扩散。

红火蚁防控难度大还在于其侵入初期具有一定隐蔽性。红火蚁成熟的蚁巢会形成明显隆起的沙堆状蚁丘，很容易被辨识出来，但是当其刚建巢穴时相对隐蔽，不易被觉察到。而等到发觉时，其侵入已经发展到一定程度，这就延误了治理的时机，增加了防控的难度。

侵入超16载，亟待遏制

2004年9月下旬， 在广东省吴川市发现一种危害严重的蚂蚁。陆永跃作为专家之一，通过形态特征鉴定和赴吴川实地调查，确定这种蚂蚁为红火蚁，首次证实红火蚁侵入到中国大陆。相关实验表明，吴川新发现的红火蚁与来自美国佛罗里达州的红火蚁同源性达100%。现场调查结果显示，红火蚁发生区内部分地点如荒坡、草地、长满杂草的田埂等，其发生密度较高，已对当地农业生产，人们的身体健康、日常生活等造成了不利影响。这些研究调查结果为应对红火蚁的入侵预警、预防和迅速扑灭提供了重要的科学依据。

2005年1月，农业部发布公告，正式宣布了吴川等地发现红火蚁疫情并将红火蚁列入进境植物检疫性有害生物名录和全国农业植物检疫性有害生物名录。同时，农业部下发了《红火蚁疫情防控应急预案》（以下简称《应急预案》），公布了红火蚁疫情的四个级别和相应级别的响应机制，并确定了适用于一级响应的组织领导体制，如建立部际联席会议制度、成立红火蚁疫情防控指挥部等。此外，《应急预案》还规定，相应级别的应急响应后，有关方面应立即着手做好疫情确认、疫情报告、疫情公布、封锁控制、防治扑灭、疫情调查和监测、进出境检疫等工作。当年4月和11月，农业部公布了湖南、广西和福建等地的红火蚁疫情。

虽然防控工作取得了一定成绩，但由于传播载体数量巨大，特别是近年来受商品调运数量增加、气候条件适宜等因素影响，红火蚁在部分省区传播速度加快、疫情发生程度加重。目前，红火蚁已传播至12个省（区、市）的435个县（市、区），最北端到了长江流域，东面到了浙江、江西，往西到达贵州、重庆、四川等地。

9个部门近日联合印发的《通知》，是在《中华人民共和国生物安全法》通过并将于4月15日起实施的背景下，就红火蚁阻截防控工作做出的最新部署，出台了依法加强对外来入侵物种治理的实招，可以说力度空前。

联防联控，综合治理

红火蚁是通过进口货物侵入中国大陆的，入境口岸截获的300多批次17类物品证实，废旧物品（废纸、废旧电子产品等）、原木是携带红火蚁入侵中国的主要途径。红火蚁在国内的传播以草皮、花卉苗木等携带为主，调查的95种花卉苗木中有27种携带红火蚁；草皮种植场红火蚁发生率为48.8%；122个传入地区中，草皮/苗木携带入侵比率为85.2%。

《通知》抓住外防输入、内防扩散两大关键，要求强化部门协同。具体来说，农业农村部会同住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、卫生健康委、海关总署、国家林草局、国家铁路局和国家邮政局建立部际红火蚁协作联防工作机制，组织协调阻截防控工作。其中，要求各直属海关负责组织入境口岸、进口货物物品及集装箱存放区域的监测，并通报口岸经营管理部门开展防控；各海关要加强来源于红火蚁发生国家和地区的进境货物（苗木、木材、饲草等）、物品、集装箱检验检疫，防范疫情传播入境。《通知》要求严格检疫监管及执法检查，重点加强从疫情发生县（市、区）调运的带土农作物苗木、带土绿化苗木、草坪草等检疫，发现疫情的要停止调出，确有需要的，经检疫处理合格方可调离；要求交通运输、铁路和邮政部门督促道路货运经营企业、铁路运输企业、快递企业等做好疫情发生县（区）承运或收寄相关货物、邮件、快件的植物检疫证书查验，做到无证不承运、不收寄。

应急灭杀是防控红火蚁的重要方面。陆永跃介绍说，其所在的华南农业大学红火蚁研究中心已经构建起适合中国南方的红火蚁监测、检疫与防控技术体系。在监测方面，筛选出具有良好效果的3种诱集饵料和放置方式，监测准确率高于98%。在灭杀方面，明确了18种杀虫剂对4龄幼虫触杀毒力，17种杀虫剂对工蚁触杀活性；研制出含有多杀菌素、阿维菌素等10多种农药的低毒毒饵、防水型毒饵，并形成配套应用技术；创制出灭杀红火蚁的高效药剂并形成了配套使用技术，解决了雨季、低温季节难以防控的瓶颈问题。

春秋两季是红火蚁活跃期，也是开展集中防控行动效果最佳期。专家认为，只要按照《通知》要求，相关各方携手努力，加大防控力度，就一定能够遏制红火蚁传播势头，为粮食连年增产和种植业持续稳定发展提供重要保障，进一步筑牢国家生态安全和生物安全屏障。

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(责编：岳弘彬、程宏毅)