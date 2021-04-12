文 心

4月15日，《中华人民共和国生物安全法》（以下简称《生物安全法》）将开始实施，这是在新时代坚持总体国家安全观的前提下，落实党中央关于维护国家生物安全的战略部署而制定实施的一部重要法律。关于外来物种，《生物安全法》给予充分关注并就相关法律责任作出一系列规定，根据笔者统计，在其文本中“外来物种入侵”“外来入侵物种”“外来物种”表述有10次之多，重视程度可见一斑。

红火蚁作为外来入侵物种，危害中国大陆已超16年，虽然目前仍然被控制在一定范围内，但是造成的危害已经明显表现出来，甚至在一些地区成为新闻关注的热点之一。由于在国内缺少天敌，红火蚁大量繁殖扩散，打破当地生态平衡，危害本土原有食物链，进而影响入侵地区的生态安全。大量扩散后，进入人们生产生活区域，时不时产生蛰咬伤人事件，严重时造成受害者休克，甚至危及生命。红火蚁直接造成农作物减产并可能导致农业生产者因健康风险不愿进行田间耕作，进而弃耕，影响国家农产品生产特别是粮食安全。可以说，红火蚁虽小，但其防控工作不容小视。

由于红火蚁防控长期累积的矛盾没有从根本上得到解决，造成的传播扩散风险有增加趋势，危害程度有加深的苗头，亟须进一步调动资源，形成全国性防控的新局面。《生物安全法》的通过和实施无疑是促使形成防控新局面的强有力后盾，它清楚地界定了各主体的防控法律责任，提供国家层面的强有力法律保障。农业农村部、住建部等9个部门联合发出的《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》（以下简称《通知》）开宗明义地把《生物安全法》列为部署和推进相关工作的主要法律法规，作为组织动员相关力量、确保防控工作取得实效的国之利器。

值得注意的是，《通知》在“强化保障督查，确保措施落实”部分，再次祭出《生物安全法》，要求各地贯彻落实《生物安全法》等法律法规要求，加强防控体系和检疫队伍建设，将红火蚁疫情监测调查、防控阻截、应急处置和培训宣传等经费纳入同级财政预算，确保各项防控措施落到实处。《通知》还要求红火蚁发生省份要逐步建立疫情防控工作督查机制，组织开展工作检查，对防控不力的，采取重点约谈、挂牌督办等方式，督促工作落实。

经过多年科研和防控实战，中国科学家已经对红火蚁的习性和生理特征、侵入和传播的主要途径等有了较为清楚的认知，并在此基础上开发了系列防治灭杀药物，这些为取得防控红火蚁的胜利奠定了坚实基础。当前，重要的是各方各司其职，形成联防联控的合力，同时建立全国性的公平合理的防控成本分担机制，进一步调动参与防控主体的积极性和主动性，争取通过3-5年的治理，有效遏制红火蚁扩散蔓延，压低发生区种群密度，避免发生伤人事件。

(责编：岳弘彬、程宏毅)