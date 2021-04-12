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2021年人工智能 全球最具影响力学者榜单发布

2021年04月12日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：2021年人工智能 全球最具影响力学者榜单发布

2021年人工智能全球最具影响力学者——AI 2000榜单4月8日揭晓。榜单显示，在上榜学者的国家分布中，美国占有绝对优势，达1159人次，占比57.95%。中国在学者规模上位列第二，为225人次，占比11.25%。

在AI 2000榜单上榜学者的机构分布中，前十大机构分别为谷歌、微软、麻省理工学院、斯坦福大学、卡耐基梅隆大学、脸书(Facebook)、加州大学伯克利分校、华盛顿大学、清华大学和康奈尔大学。清华大学是上榜的唯一国内机构。

通过对AI 2000国家研究热度趋势分析，可以发现当前热度前十的国家分别是：中国、美国、德国、英国、加拿大、日本、法国、意大利、澳大利亚、韩国。

从全局热度来看，美国早期就有着领先优势并一直保持着最高的热度，中国的研究热度近年来赶超美国。

在AI 2000榜单学者的性别比例方面，差距仍十分明显，男性在各领域中均占多数。其中，机器学习领域的男性学者比例最高，达97%，人机交互领域的女性学者比例最高，但也只占该领域的28%。

据悉，AI 2000榜单由清华大学AMiner联合北京智源研究院、清华—中国工程院知识智能联合研究中心共同发布，旨在通过AMiner学术数据在全球范围内遴选过去10年人工智能学科最有影响力、最具活力的顶级学者。通过跟踪全球人工智能领域学者2010年到2020年的论文发表情况，用计算机算法自动生成榜单排名。

清华大学计算机系唐杰教授表示，为了更直观地反映学术影响力，AI 2000遴选学者的主要依据是过去10年间学者在顶级会议和期刊上发表论文的引用情况，而非论文数量。今年的榜单遴选过程中，AMiner团队跟踪了全球约20万名学者，参考了49个顶级会议、期刊，筛选了17万篇论文数据。(记者操秀英)

(责编：赵竹青、吕骞)

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