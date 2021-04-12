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吹响创新发展“集结号” 中国果业如何抢跑“新赛道”

2021年04月12日08:36 | 来源：科技日报
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我国是世界果业大国，果树种植面积和总产量均居世界第一。据《2020中国农村统计年鉴》统计，2019年水果（包括西瓜、甜瓜、草莓等瓜果类）种植面积1439.39万公顷，年产量为2.74亿吨。

但我国不是果业强国，果品质量和效益与发达国家相比还有很大差距。中国农业科学院果树研究所所长曹永生指出，目前，我国果树产业尚存在标准化程度低，产品质量不高，市场竞争力不强，单位面积效益逐年下降，品种单一化，病虫危害加重，水果种业混沌，砧木育种滞后，科学研究、推广体系与生产组织方式不相适应等问题，制约了果树产业的健康可持续发展。

针对这些产业发展中存在的不足，曹永生表示，我国农业已驶入高质量发展的“新赛道”，绿色、高效、可持续成为农业发展转型的大方向和主旋律。他提出，我国果业的转型升级之路，需要走“一新”驱动、“两优”先行、“三产”融合、“四品”提升、“五减”支撑、“六化”同步的果业高质量发展路径。

其中，“一新”即创新。曹永生认为，创新是引领果业高质量发展的第一动力，是建设现代果业的战略支撑。目前， 我国果业创新能力还不适应果业高质量发展要求，产业体系存在短板和弱项，高质量的创新型科研、管理和经营人才短缺。

“2020年我国研发投入强度为2.4%，农业研发投入强度仅为0.83%，果业研发投入强度更低，不到农业研发投入的一半，仅为我国研发投入强度的1/6，差距巨大。”曹永生说，需要大幅度提高果业科技投入，充分发挥科技创新的关键变量作用和支撑引领作用。

优化产业布局和优化种植结构，曹永生认为，这“两优”是果业发展的前提和基础。进一步优化果业布局，果业发展向优生区聚集，充分发挥产业的规模、优势、竞争力和效益，在城市郊区适当发展不耐贮鲜果和设施果树，错位发展。优化树种结构、品种结构和树形结构，适当减少和稳定柑橘、苹果、梨等主要果树的种植面积，发展小水果，充分利用野生资源、特色资源和传统老味道品种，推行果树宽行密株、矮化密植和定向栽培模式，构建级次简单、新梢控制方便的树形，推广苹果、梨高纺锤形等现代果园树形。

此外，在产业链方面要进一步延长，由一产发展到二产、三产，如开发食品、饮品、药品和饰品等二产，以及发展采摘、观光、休闲、文化和旅游等三产。“三产”融合发展，可以显著增加果业附加值。同时，还要提升果树的品种、品质、品位和品牌。“四品”提升，可以显著增强果业国际竞争力。在品种上，曹永生表示，要重点聚焦色泽、形状、大小、生育期、砧木和采后品质等重要性状，加快培育优质多样的具有自主知识产权的果树新品种，解决果业“卡脖子”问题。

此外，还需综合运用减水、减肥、减药、减人和减树的相关技术进行科技支撑，对症施治，可以显著提升果业技术水平、降低生产成本。最后，同步推进果业绿色化、优质化、特色化、标准化、品牌化和工业化，将显著提高我国果业发展的质量和效益。（何文上）

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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