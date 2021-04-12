原标题：大宗商品价格上浮 中国供应链如何稳健应对？

“我有一船煤，在港口排队卸货的那几天，每吨涨了30多块钱。”从事大宗商品贸易20多年的刘辉感慨，大宗商品近一年来的价格上涨是他入行以来不多见的。

一段时间以来，国内能源、金属、农产品等大宗商品价格持续上涨，尤其铜、铝、钢材等制造业原材料，与去年同期相比，期货价格涨幅基本都在50%以上，现货价格也有两位数以上的增长。

以应用范围最广的钢材为例，中钢协数据显示，今年一季度以来钢价屡创新高。3月末，螺纹钢、中厚板价格较1月初分别上涨超过500元/吨、800元/吨。从3月中旬开始，钢材社会库存加速下降，其中螺纹钢为减量最大的品种。

广泛应用于电池、电线、电机等工业领域的铜亦是如此。截至4月9日，国内铜价已达66000元/吨。

这样的“涨声”引起高度关注。4月8日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议，提出“要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势”。

涨价的影响也正沿着产业链逐步传导。

影响面最大的当属家电行业。国内一家电龙头企业负责人指出，家电原材料成本占比超过六成，对铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料的需求量大。

从去年底开始，家电行业已集体宣布涨价。今年一季度，多家龙头企业再次提价，如就在3月，美的宣布冰箱价格上调10%至15%；昕诺飞旗下“飞利浦”品牌产品零售价上浮5%至17%；欧司朗LED驱动电源上涨5%，电感镇流器上涨10%；德力西、正泰电器等家用电器龙头企业也跟随涨价……

汽车也是波及较深的行业。“钢带、原胶、PVC等主要原材料价格较去年同期平均上涨了20%至30%，生产成本压力加大，但产品价格没法即时上调。”河北新欧汽车零部件科技有限公司总经理姜明军说。

作为螺纹钢的最大应用领域，房地产企业也承受着成本上涨压力。碧桂园一高管说，螺纹钢在建安成本中占比较大，好在今年一季度楼市供需两旺，目前钢材涨价对公司经营影响不大。

记者观察认为，本轮大宗商品涨价主要由三方面原因造成：

——全球宽松的货币流动性。去年3月，为进一步救市，欧美各国多数采取经济刺激计划，宽松的货币流动性促成了本轮大宗商品的上涨。

——供给侧收紧。疫情使得全球最大铜生产国智利的铜矿产能受损，全球最大铁矿石供应商淡水河谷产量缩减，这为全球铜和铁矿石价格上涨添了一把火。

——疫情控制结果可期。自去年下半年起，中国经济率先复苏，全球疫情逐步好转。今年以来，随着各国积极采购疫苗，接种速度不断加快，全球经济复苏预期不断加强，推高大宗商品需求。

刘辉认为，在碳达峰和碳中和背景下，铜、铝、钢材的产能将进一步缩减，加之国内制造业复苏步伐加快、需求旺盛，今年金属原材料的价格仍将维持上行走势。

面对原材料价格上涨，我国制造业企业通过调整采购策略、控制采购成本、协助供应商资金周转、优化供应商结构等方式稳健应对。

国家发展改革委相关负责人表示，我国经济已经深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响。全球流动性宽裕和国际大宗商品价格上涨可能通过贸易、金融等渠道向国内传导，但这种传导影响总体上是有限的、可控的。

这位负责人说，近期国际大宗商品价格上涨，主要是由于短期供需关系变化、流动性宽裕以及投机炒作等多因素交织的结果。目前，大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化，价格不具备长期上涨的基础。

“销售方面积极‘开源’，加大研发新项目新技术，开发新客户，以此来降低成本增加利润。”姜明军说，目前公司供应可以得到保障，无断供风险。为控制成本压力，公司加大自动化程度、优化生产效率、减少库存积压、减少原料消耗等来消化成本，并制定了降本3000万元的全员行动目标。

“这是全行业面临的共同问题，这个时候拼的不是某一家企业，而是整个供应链的战斗力。我们通过一些工艺和原材料替代，在工艺设计上做一些降本的设计。”他说。

在欧普照明采购经理黄美松看来，原材料涨价对小企业冲击最大，但制造业企业共处同一供应链的大船上，上下游客户可以通过集中采购以量换价、打造产业集群等方式探索加强协作、抱团取暖，如此才能共荣共存。(记者戴小河、崔力、谢希瑶、王昆)

(责编：赵竹青、吕骞)