原标题：“北斗杯”全国青少年体育大赛启动

第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛新闻发布会暨启动仪式4月8日在京举行。

本届大赛以“北斗少年 追梦百年”为主题，致力于打造新型优质、覆盖面大、参与面广、影响深远的国家青少年体育品牌活动。

中国卫星导航系统管理办公室副主任杨健介绍，北斗系统作为国家重大空间基础设施，自去年7月开通全球服务以来，系统运行保持连续稳定，各项功能性能满足指标要求，已全面转入服务全球发展新时代。未来，北斗将为各行业发展赋予更多新动能、丰富新内涵。作为“北斗+体育”的全国大型综合性创新示范青少年体育品牌活动，“北斗杯”全国青少年体育大赛被纳入中国卫星导航年会科普重要活动，发挥中国卫星导航年会平台优势，将进一步推动北斗系统助力体育事业发展的探索实践，促进北斗系统和中国体育事业创新发展迈向新征程。

据悉，本届大赛分为常规赛和总决赛两个阶段，推出“北斗少年营”“北斗智慧跑”“北斗智慧定向”三个系列赛。面对疫情防控常态化的新形势和对青少年科学健身的新需求，常规赛采取线上线下相结合，本届大赛线上比赛报名持续到5月初，同时4月24日和5月5日分别举办北斗智慧跑常德鼎城站和北斗智慧定向益阳桃江站线下城市巡回赛；总决赛定于5月23日在第十二届中国卫星导航年会期间举办“北斗智慧跑”和“北斗智慧定向”两项比赛。

中国工程院院士、共和国勋章获得者钟南山，北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风、副总设计师谢军，以及演员吴京，奥运冠军邓亚萍、杨扬、林丹等为本届大赛录制寄语，凸显榜样力量。

大赛由国家体育总局青少年体育司、中国卫星导航系统管理办公室、共青团中央青年发展部、中国科协青少年科技中心指导，全国体育运动学校联合会、中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心、北斗宣传研究与传播中心、中国卫星导航年会组委会联合主办。（记者 付毅飞）

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