我国智能科学技术领域重要奖项“吴文俊人工智能科学技术奖”10日在京揭晓，共评出100个获奖项目成果。中国工程院院士李德毅在计算机工程、自动控制、认知科学和无人驾驶等人工智能领域取得多项国际公认的领先成果，荣获“吴文俊人工智能最高成就奖”。本次评选适逢该奖项十周年纪念，并首次设立“吴文俊人工智能专项奖芯片项目”。

“吴文俊人工智能科学技术奖”由中国人工智能学会发起主办，得到了首届国家最高科学技术奖获得者、中国人工智能学会名誉理事长吴文俊先生的支持，于2011年1月6日正式设立。该奖项是我国第一次以“人工智能”命名，面向智能科学技术领域涵盖面最广、影响力最大、最具权威性的社会力量科技奖励。迄今，该奖已在全国范围内开展十届评审颁奖活动，先后授予426个单位及行业机构、391个创新成果和项目、1403名学者及专家表彰奖励。

据介绍，“图像视频的多尺度表征与语义映射”“面向生物网络的大图模式分析与挖掘理论方法”“情感脑机接口的基本特性、基础算法和公开数据集”“基于智能计算的脑机制研究”“鲁棒语音信号模式分析与识别的深度结构化建模理论与方法”等分别获得吴文俊人工智能自然科学奖一等奖。

中国人工智能学会副理事长、清华大学教授孙富春介绍，今年是“吴文俊人工智能科学技术奖”设立10周年。本届评选聚焦突破“卡脖子”关键技术，增设人工智能芯片奖。“为促进我国人工智能技术在各行业领域赋能，首次设立‘吴文俊人工智能专项奖芯片项目’，授予在人工智能芯片领域做出原创性和先进性成果的团队与个人，激励他们实现前瞻性基础及应用研究、解决‘卡脖子’关键核心技术难题。”孙富春说。

此外，中国人工智能学会通过在苏州工业园区永久落户吴文俊人工智能科学技术奖评选基地，同期举办“智创十年 赋能未来——吴文俊人工智能科学技术奖十周年颁奖盛典暨2020中国人工智能产业年会”等系列主题活动。通过展望人工智能未来发展趋势，分享前瞻战略与实践案例，展示前沿科技应用成果等，帮助政府部门、科研机构、商业企业和投资金融提供方向指引和决策支持，发挥中国人工智能学会吴文俊人工智能科学技术奖评选基地的项目成果转化窗口作用。（记者盖博铭）

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