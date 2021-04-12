本报记者 王斌来 刘新吾 常碧罗

一片红叶，一把刻刀，36岁的谢天玉正在村里的工作室忙碌。刻成叶雕产品的巫山红叶，一枚能挣三五块钱。

谢天玉所在的安静村，坐落在重庆市巫山县双龙镇北部大山深处，曾是深度贫困村。那时候青壮年纷纷外出打工，安静村一度安静得很。全村曾有123户建档立卡贫困户，占比达17%。

驻村第一书记王涛来自重庆市文联，刚驻村时每天骑着摩托车在村里转，琢磨着怎么让村里富裕起来、热闹起来。

每年巫山红叶节是旅游旺季，可游客通常只在船上游，不怎么到山上来。节后，凋零的红叶随风飘落，成为当地人的柴火。

为何不将红叶做成叶雕，打造富民产业？说干就干，村里请来了文艺志愿者、剪纸传承人等，给村民们免费培训叶雕手艺，安静村逐渐热闹起来。

看到精美的叶雕作品，村民们惊叹不已：红叶上，农夫牵牛，牛耕着地，田园风光栩栩如生。谢天玉暗下决心：“我也要学！”

村民们热情高涨，听课的人越来越多。可因为刚刚起步、缺少经验，新的问题又出现了：红叶腐化褪色，叶子上都是霉点。王涛又请来了西南大学的植物学家。经过多次试验，终于研发出巫山红叶的防腐保色技术。历经种植、管护、采摘、选叶、清洗、晾晒、描画、压平、雕刻等工序，红叶化作各式图案。

2019年11月，村民赵本坤牵头筹建了巫山县鸿森雕刻有限公司，村民占股六成。没多久，安静村收到了第一笔订单，达1000件。此后开设网店、直播带货，让叶雕产品渐渐被更多人了解和喜爱。在重庆市举办的中国国际智能产业博览会上，1200张红叶书签作为伴手礼，被赠送给来自世界各地的嘉宾。

如今，安静村的叶雕文创产业链已渐成规模，年产值达25.6万元，全村2240人的生活都与叶雕产业关联起来。“一片红叶，象征着乡村振兴的希望。”王涛充满期待。

红叶成产业，青山变金山。2020年红叶节期间，巫山县接待游客108.1万人次，同比增长9.75%，带动旅游综合收入9.51亿元，同比增长5.93%。

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 01 版）

(责编：李源、初梓瑞)