本报记者 朱荣鹏 曹文轩

茅草顶、船型屋，走进海南省保亭黎族苗族自治县三道镇什进村，黎族风情扑面而来。

一栋三层小楼前，村民吉秀美正栽种鲜花，装点院墙。几年前，她将自家房子改建成民宿，随着村里游客越来越多，生意越来越红火。“现在日子好了，过去别说住楼房、办民宿，请亲戚朋友来做客都难。”吉秀美说。

彼时的什进村，村民主要种水稻、槟榔、橡胶等，产量低、收入少。村里仅有一条狭窄的沙土路，吃水只有一口井，房子是茅草顶、泥巴墙……什进村村民小组组长董选说，2009年，全村45户近200人年人均纯收入仅2170元。

什进村临近呀诺达雨林文化旅游区和槟榔谷黎苗文化旅游区，生态环境优美。2009年，保亭县依托什进村的地理优势，确定“大区小镇新村”的发展路子：“大区”是指复合型的旅游景区和旅游度假区；“小镇”指依托“大区”形成有地方少数民族风情和文化特色的原居型旅游村镇；“新村”指以农业为基础，将旅游业与特色农业有机结合的新农村。

保留茅草土坯房、古井、老树等，盖起黎族风情小楼，还建了村史博物馆，保亭县引进企业对什进村进行整体规划改造，村民以土地入股的形式参与乡村旅游开发，享受分红收益。2015年，什进村全面脱贫，破败的小村庄华丽转身：家家住进独栋小楼，路旁种上了各色花草，田里栽满了特色作物，还有专门的自行车道……

董大贤原来是村里的贫困户，现在和老伴一起在负责村庄开发的企业做园林工，“月工资2500元以上，‘五险一金’全保障，干得可有劲了！”老董咧着嘴笑。如今，村集体与企业合作运营，80%的村民在合作企业找到了工作。

吉秀美想把民宿办得再好些，让游客在网上就能预订房间，可自己完全不会，怎么办？为让村民吃好“旅游饭”，保亭县组织村民赴海口学管理、学运营。“我们家派了儿媳妇去学习，带回来厚厚一大本书！”吉秀美边说边笑。

“搞民宿，怎样才能突出特色、提高入住率？让游客体验农活、搞一些家庭式聚餐，真正和游客成为朋友。”这段话下面，儿媳妇用笔画了个圈，她有自己的想法：“游客想吃到‘妈妈的味道’，我们可以做一些椰子鸡、白切鸡，游客也可以亲自动手，体验家的感觉。”吉秀美直点头。说干就干，民宿一楼改造出一间小厨房、组织游客体验瓜果采摘……现在不少游客一订就是一个月，特别是春节假期，6间客房天天满员，一家人忙得不可开交。

村子美了，村民富了，2020年，全村年人均纯收入已达2万元，“乡村振兴的路上，日子会越来越好。”吉秀美信心满满，她指着村外的公路。今年3月26日，途经保亭的山海高速全线通车，“游客过来更方便啦！”

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 02 版）

(责编：李源、初梓瑞)