张钦

原标题：元气森林回应包装删除“0蔗糖” 称防止消费者误解

元气森林回应包装删除“0蔗糖”

称“防止消费者误解乳茶完全不含糖”

刚刚完成新一轮约5亿美元战略融资的元气森林，近日又因一纸声明将自己推上了舆论的风口浪尖。4月10日，元气森林发布了一份名为《一个迟到的升级》的声明，称元气森林在乳茶产品的标识和宣传中没有说清楚“0蔗糖”和“0糖”的区别，容易引发误解，因此对乳茶产品进行了外包装的修改和产品配方的升级。然而这一声明立刻引起轩然大波：“修改包装、更改配方是不是说明原来的宣传存在问题？”一些消费者甚至质疑其之前的“0蔗糖”宣传存在误导。对此，元气森林4月11日作出回应，称之前产品包装上的标识并没有问题，只不过为了让一些不熟悉“糖”的概念的消费者不会产生误解，因此优化了包装标识。

更换外包装不再强调“0蔗糖”

北京青年报记者从元气森林4月10日在官微发布的声明中看到，其从3月20日开始生产的全部元气森林乳茶原料中都不再含有结晶果糖。而从此前的3月18日起生产的全部元气森林乳茶包装，也将原来的“0蔗糖低脂肪”改为“低糖体脂肪”，不再强调“0蔗糖”。

正是这份声明一出即引发了市场的质疑，对此，元气森林方面4月11日回应北青报记者时表示，很多消费者误解其实是源自对饮料中的“糖”的概念不清楚，混淆了“蔗糖”和“糖”的概念，这正是此次元气森林修改包装标识的原因，同时未来元气森林还将继续加强这方面知识的普及。

北青报记者从之前市场上销售的元气森林乳茶产品的包装标签上看到，其产品其实包含“三种糖”——乳糖、结晶果糖和天然代糖。也正是因为含有这三种糖，使得之前一直以“0蔗糖”作为卖点的元气森林乳茶受到了质疑。对此，元气森林方面表示，他们一直在标签上强调的是“0蔗糖”，元气森林乳茶与市面上多数乳茶的区别正是不额外添加蔗糖来提升口感。但很多消费者将“0蔗糖”误解为就是“0糖”，认为写着“0蔗糖”就应该是乳茶中根本不含糖。而这种理解显然是不对的。“也真正是为了避免这种误解，元气森林乳茶将包装上的‘0蔗糖’改为了‘低糖’，就是强调乳茶中并非完全没有糖”。

现已完成全新标签的更新

“事实上，乳茶中是不可能完全没有糖的，除非其中根本不含有乳原料。”元气森林方面介绍，乳糖是乳茶饮料中必不可少的，因为其来自于牛奶本身，如果乳茶产品真的含有牛奶，那么就肯定会含有乳糖。而元气森林乳茶之所以实现“0蔗糖”，是因为其采用了两种天然代糖甜菊糖苷和赤藓糖醇，这两种代糖都是零卡，因而能够在降低热量的同时保证乳茶的口感。

“其实针对于消费者的这种误解，元气森林从去年10月份已经开始着手修改包装标签，但因为包装、库存等原因，全部迭代完成需要一定周期。”元气森林方面表示，今年1月14日公司曾经发布过一份声明，称将在三个月内升级产品标签，清晰标示出产品的含糖情况。而4月10日发布的最新声明其实是在“三个月期满”时对消费者的一次交代，告诉大家元气森林已经按期完成了全部标签的更新。

另据了解，在这三个月的标签更新期间，元气森林除了修改包装，也对乳茶产品的配方进行了优化。即从3月20日起生产的全部元气森林乳茶原料中不再含有结晶果糖，只有牛奶中含有的乳糖，和不参与人体代谢的零卡天然代糖。

文/本报记者 张钦

(责编：王震、初梓瑞)