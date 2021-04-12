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游客数量和旅游收入快速增长、品牌示范效应逐渐显现——

乡村旅游好光景（一线调查·乡村振兴 关键在人）

本报记者  苏  滨  李茂颖  王锦涛
2021年04月12日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：云南曲靖师宗县，村民在学习刺绣。
　　陈海燕摄
　　图②：贵州遵义田坝村茶园里，村民在采茶。
　　王治文摄
　　图③：甘肃天水麦积区一间陶瓷作坊里，工人在打磨陶胎。
　　本报记者 王锦涛摄
　　数据来源：本报报道

　　核心阅读

　　近年来，乡村旅游逐渐成为消费热点，有力带动了各地村民致富增收。一方面，乡村游客量和旅游收入快速增长，山清水秀、生态优美的乡村吸引力逐渐增强；另一方面，依托丰富的乡村文化资源，各类乡村旅游品牌不断涌现，一幅幅火热生动的乡村旅游画卷正在徐徐展开。

　　

　　用好绿色资源，带动致富增收

　　春日午后，在贵州遵义永安镇田坝村，远处松林茶园星罗棋布，翠绿嫩芽抽立叶尖，游客身背篓筐体验采茶。

　　孙德礼是当地茶产业带头人，自小长在田坝村，虽然70岁了，身体仍然硬朗。无论多忙，他每天都要泡上一壶茶，看嫩芽徐徐舒展，如水中芭蕾，上下翻飞。

　　乡村振兴，关键在人。对于人才与乡村旅游的关系，贵州民族大学教授李天翼认为：“乡村人才是乡村文化载体，民间技艺、习俗活动、饮食文化等传承人，传递着乡愁与文化底蕴；乡村人才是引领乡村前进的重要力量，一批批懂市场、善经营的人才，不断发挥着示范作用。”

　　孙德礼种茶，在当地广为人知。曾经的田坝缺水干旱，孙德礼就承包荒山，植树造林，一步步成为林业大户。担任乡长后，他带领大家，想办法盘活当地自然资源。

　　孙德礼挖了山土，带到贵阳去做化验，结果显示土壤呈酸性，富含锌、硒等微量元素，适宜种茶，但推广起来，难度不小。“饭都吃不饱，还种茶？”一些村民不理解，孙德礼就挨个走访，耐心做工作，“乡亲们不富裕，还不是缺钱？钱从哪来？只能在土地上做文章。”

　　说干就干，孙德礼辞去乡长，将承包的荒山种上茶，一心扑在种茶上。待到采摘后，他带着茶叶再赴贵阳，一检测，果然富含锌、硒，这便是凤冈锌硒茶。

　　“大伙儿只管种，销售我来托底。”货不翻山不赚钱，孙德礼决意拉到省外卖，结果价格翻几番。孙德礼顺势成立了公司，以“公司+合作社+社员”模式，将种茶发展成产业，惠及更多老百姓。如今，整个田坝有近3万亩茶园，茶叶加工场已达74家。

　　同样情景，在云南曲靖师宗县五龙乡也在上演。路稠、板江、腊门、江龙、牛尾……五河交汇之地，便是五龙乡。层层叠水的瀑布，明亮翠绿的湖泊，百果争香的园林……依山傍水的五龙，如今风光无限。

　　近年来，五龙乡大力发展刺绣产业，成为远近闻名的旅游扶贫示范乡。“大家在一起，同祝样样好……”伴着踩踏织布机和缝纫机的嗡嗡声，一曲民歌小调飞扬在乡里的刺绣工作室，五龙乡水寨村村民余晶凤，正带领大家飞针走线。一幅幅刺绣在五彩丝线、绒线、金线的相互交织下，成为特色旅游产品。

　　50多岁的余晶凤是当地刺绣产业带头人。“乡里，大伙都擅长刺绣，衣服都是自己做。”余晶凤指着身上的绣片说，“服饰以绿蓝为底，代表的便是五龙的山山水水”。

　　余晶凤告诉记者，工作室如今有绣娘90多名，有些是固定上班的专业工，也有务农闲暇时计件工作的村民。

　　助推地方经济，传承历史文化

　　“游客大老远过来，为的就是看不一样的文化，产品只有做出文化味，才能吸引更多人来。”余晶凤思路清晰。

　　乡村旅游火了，绣品更受青睐。“有了互联网和快递后，产品更好卖。”余晶凤说，服饰、织锦、流苏小包、桌布……订单和产品不断增多。如今，工作室每年销售刺绣服饰多达上万件。

　　在工作室，余晶凤还分隔出作业区、产品展示区和体验区，“要增加更多刺绣文化体验活动，让游客感受到更多乐趣。”余晶凤说。

　　远隔千里的甘肃天水麦积区，因为融入了文化元素，旅游生意也越做越火。

　　走进一间陶瓷作坊，女工的刻刀划过陶胎，沙沙作响。“她们在给陶胎‘美容’呢！”天水汉唐麦积山艺术陶瓷有限公司董事长方天平说，陶胎出模，略有瑕疵，或是合缝不平，或是纹饰不显，得经过一番打磨才能入炉烧制。

　　有着1600多年历史的麦积山石窟，是我国四大石窟之一，2014年作为中哈吉三国联合申遗项目中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》。依托麦积山石窟旅游资源，当地乡村游得到快速发展，陶瓷制品成了特色旅游产品。

　　李天翼认为，中西部地区曾是我国贫困人口最为集中的区域，但因乡村类型多、自然风光独特、地域文化丰富，乡村旅游在助推地方经济、传承历史文化等方面有大作用。

　　生长于斯的方天平本行是土木工程，转型做文化产业，对他来说着实不易，光陶土就试了一年多。“不知道烧陶的土还分酸碱。”他四处找土不断调配，偏酸性了粘模具，偏碱性了一烧就裂。“还有做模具，要精雕细琢，一点都不能着急。”方天平说。

　　第一批产品出炉，已是4年后。当窑炉开启、陶胎器身挺拔，方天平乐得合不拢嘴。可高兴没两天，又愁上眉头：卖给谁？方天平说，看的人都说好，就是没人买。“不能砸手里呀！”方天平雇一辆大卡车，进京展览。“惊艳全场，一售而空。做好文化宣传，不愁没有销路。”方天平说。

　　延伸产业链条，加快转型升级

　　如今，凡有展览，方天平就参加。方天平说：“多跑多看，对旅游文创才有新认识。”

　　方天平的陶器观众喜欢，百看不厌，想买却嫌大。方天平转念一想，得做出适合普通游客购买的产品。方天平决定再转型，找专家请师傅，着手制作微缩版产品。

　　公司随即开发了高30厘米左右的产品，大受欢迎，销量走高，用工也增加了。“工人大都是附近村民。”方天平说，最多时用工50多人。

　　孙德礼也考虑转型。“卖茶也要卖风景，搞茶旅一体！”伴随茶叶规模扩大，当地逐渐形成“林中有茶，茶中有林”的特色景区。

　　随后几年，孙德礼建起了民宿，还带动许多老百姓也开起了民宿、农家乐。据统计，田坝村今年一季度共接待游客10.12万人次，旅游综合收入2123万元。

　　因为爱茶，孙德礼的儿子孙亮民也学成返乡，子承父业做茶产业。“得一代一代干下去。”孙亮民接连创新，先后推出采茶、制茶、识茶、学茶等板块，新增研学内容，让茶旅一体化更立体。

　　从过去的穷乡僻壤到现在旅游特色小镇，家乡变化让余晶凤赞不绝口。“叠水瀑布、五洛湖、百果园、刺绣、糯米饭……让客人来了不想走、走了还想来，这就是我们的目标。”

　　专业人士分析，乡村旅游链条长，涵盖吃住行游购娱等产业要素，吸纳就业人数多，进入门槛低，收入可观；同时，也是污染较少的行业，有助于山水林田湖的保护。“另外，乡村文化蕴含社会治理要素，尤其体现在乡风文明构建等方面，用好这些智慧，就能助力乡村振兴。”李天翼说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 06 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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