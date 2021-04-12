本报记者 常碧罗

来到重庆垫江县澄溪镇通集村，走进小院时，吴邦亮正在照看自家的牡丹盆景。“以前我们只卖牡丹的根，制成丹皮。”吴邦亮笑着说，“自从开了牡丹园之后，越来越多游客来垫江旅游。销路有了，赚钱的渠道就多了起来。”

不过，几年前，吴邦亮家并不是这般好光景。

澄溪镇通集村位于重庆垫江县城南部，这里的牡丹种植历史久远。千百年来，牡丹是垫江人制药养家的经济作物，不少村民依靠卖丹皮过生活。

只靠丹皮赚钱，并不能支撑起一个家。几年前，吴邦亮的两个儿子先后进入大学，孩子的学费与生活费负担较重，一家人被当地纳入了建档立卡贫困户。

如何用牡丹花铺就致富路？垫江依靠山水牡丹这一特色，发展当地旅游产业，建成了包括华夏牡丹园在内的多个牡丹文化旅游景区。垫江把带领农民脱贫致富的工作结合到文旅产业中去，拓展农民收入来源，从单纯的售卖丹皮，发展到集牡丹花环、牡丹盆景、鲜花饼等多种牡丹产品为一体的销售路径，其他农产品的销路也随牡丹产业打开。在政府的帮扶下，贫困家庭的富余劳动力还可以在牡丹园中从事修剪、施肥等工作。

2013至2015年，吴邦亮一家人在政府的帮助下，借助牡丹文旅产业脱了贫。2015年，该村共实现旅游收入10万元。

脱贫之后如何防止返贫？“像吴邦亮这样的脱贫户在澄溪镇基数并不大，均在2015年完成了脱贫。为防止脱贫户返贫，政府一是利用旅游产业带动经济增长，二是为农民提供公益岗位助力增收。”澄溪镇扶贫办相关负责人告诉记者。

“我家现在有10多亩牡丹、五六亩李树，还有20箱蜜蜂，年收入能达到3万多元嘞！”脱贫之后，为衔接乡村振兴，政府为老百姓提供多元产业发展渠道，让致富的路走得更稳。吴邦亮说，有了政府的大力支持，贫困户不仅能获得物质支持，还能接受技术培训。前不久，在扶贫办的组织下，吴邦亮到重庆万州参加了养蜂培训。

“每年春季开始，连续5个月，我们可以到公益岗位上班。月人均工资2200元，5个月下来收入有1万多元。”吴邦亮高兴地说。就业是民生之本，在利用旅游带动农业经济发展的同时，垫江还开设了就业扶贫公益岗位，推动劳动力就近就业，助推增产致富，让脱贫户充分就业增收，确保脱贫不返贫。

“幸福是奋斗出来的！有了稳定的收入，我们的居住环境提升和产业发展都有了基础。”吴邦亮说，现在的生活与5年前大不一样了，“勤快地劳动，日子才能越过越好。”吴邦亮对未来的生活信心满满。

脱贫不脱政策，吴邦亮一家是垫江脱贫户生活改变的一个缩影。如今的垫江依靠牡丹产业，已经在实现脱贫的基础上，带领脱贫户走向更加富裕的生活。

（景宇涵参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 12 版）

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