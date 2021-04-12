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北京整顿虚假签收等快递末端服务问题

李宁
2021年04月12日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：北京整顿虚假签收等快递末端服务问题

本报讯（记者 李宁）为切实加强快递末端投递服务规范管理，维护用户合法权益，保障快递服务质量，日前，北京市邮政管理局印发通知，在全市范围内组织开展为期3个月的快递末端投递服务专项治理工作。

北京邮政管理局将通过此次专项治理，全面整治快递末端服务问题，着力提升首都投递服务质量，将成立北京局专项治理工作领导小组，统筹谋划快递末端投递服务质量专项治理。制定专项治理工作方案，明确工作要求，细化任务措施，有序推进实施。特别是将根据用户反映较多的末端投递服务问题，以整顿治理不按址投递、“虚假签收”、违规收费等问题为重点，督促企业严格依法开展经营活动，严格执行《快递服务》标准，切实维护用户合法权益。

同时，将通过加强组织动员部署，开展企业自查自纠，加强法律法规宣贯，定期通报督促指导，开展双随机检查，强化执法办案力度等措施，务求专项治理取得实效。落实属地责任，持续巩固提升，要求各派出机构落实属地管理责任，做好各类服务问题线索的调查处理，坚决整治快递服务违法违规问题，压实企业主体责任，不断提升快递末端服务质量。

北京邮政管理局将按照此次专项治理工作方案，分阶段开展治理工作，强化监管措施，完善长效机制，持续推进首都快递服务质量监管工作。

(责编：王震、吕骞)

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