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补短板、锻长板 提升关键软件供给能力

2021年04月12日08:56 | 来源：北京青年报
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原标题：补短板、锻长板 提升关键软件供给能力

2021中国软件产业年会4月7日在京开幕。大会以“数字经济新时代——软件产业赋能高质量发展”为主题，共探“十四五”时期，软件行业发展新趋势与新机遇。大会吸引来自行业主管部门、地方工信业务部门、研究机构、地方协会、软件企业和媒体代表参加大会。

工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋在致辞中指出，2021年，是“十四五”规划和二〇三五年远景目标的开局之年，是加快发展现代产业体系，是贯彻《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国发[2020]8号文)的起步之年。面对国内外形势，我们要在危机中育新机、于变局中开新局，以数字产业化培育新动能，以产业数字化孕育新动力，做大做强软件产业。

谢少锋强调，下一步，工业和信息化部将深入贯彻落实国家软件发展战略，以供给侧结构性改革为主线，补齐短板、锻造长板，提升关键软件供给能力，夯实产业发展基础，提高产业链供应链现代化水平，坚持应用牵引、整机带动、生态培育，把握新发展阶段，以新发展理念，构建新发展格局的要求，务实推进软件产业高质量发展。

一是夯实产业发展基础。着力发展关键基础软件，整合产业力量，培育龙头企业，推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化。着力突破CAD、CAE等工业软件，引导重点领域企业先试先用推进产业突破，提升中高端软件供给能力。

二是培育产业发展动能。以云计算、大数据、人工智能、5G等领域的新兴软件为牵引，加快发展平台软件，集中力量实现创新突破，构筑具有国际竞争力的产业体系，支撑新型基础设施建设，引领产业转型升级。

三是完善产业生态。引导优势企业强强联合，提升综合性解决方案能力，培育一批具有品牌和市场影响力的软件企业。积极培育开源社区，加快构建开源生态，持续丰富应用场景，吸引产业链各方共同参与、密切协作，合力构建富有创造力和创新力的软件生态。

四是强化软件价值。着力强化制度建设、完善体制机制，加快破除“重硬轻软”的惯性思维。尽快完善软件价值评估机制，保障新型基础设施建设中的软件价值能够得到合理体现。加强软件知识产权保护和应用，持续推进软件正版化，为鼓励软件创新、引导各类创新资源向软件产业集聚提供保障。

五是优化发展环境。落实国家软件发展战略和新国发8号文件，编制并发布软件和信息技术服务业、大数据产业十四五规划。加快中国软件名园创建步伐，引导产用协同，有力促进关键软件产品应用推广。加强软件基础教育、职业教育、高等教育，推动示范性软件学院建设，培育各层次软件人才。

(责编：赵竹青、吕骞)

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