班娟娟

原标题：退休人员养老金“17连涨”方案出炉在即

2021年养老金上调窗口将开启。《经济参考报》记者获悉，我国城镇退休人员养老金即将迎来“17连涨”，具体上调方案正在酝酿，有望于本月内出台。同时，城乡居民养老金待遇也有望上调，不少地方已在紧锣密鼓推进。养老保险制度改革提速推进的信号也在密集释放，养老保险全国统筹箭在弦上，个人养老金制度也在研究制定中。

截至2020年，我国退休人员养老金已经实现“16连涨”。自2018年起，连续三年保持5%左右的上涨幅度。2021年政府工作报告提出，提高退休人员基本养老金。根据近日国务院关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见，今年将继续提高退休人员养老金，明确由人社部、财政部牵头，4月底前出台相关政策，年内持续推进。

对于2021年养老金上涨幅度，业内预计或将保持在5%以内。“经过多年上调，养老金绝对值明显提高，消费物价指数不高，增幅在5%或者略有放缓，绝对数额会明显增加，养老金的购买力稳步提升，不仅能够保证退休生活水平不下降，而且可使养老保险基金更可持续。”中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示。

除了退休人员养老金将稳步提高外，城乡居民养老金也将有所上调。数据显示，截至2020年末，我国城乡居民基本养老保险的参保人数超过5.42亿人，绝大部分是农村居民。2020年，各级政府提供城乡居民养老保险补助资金超过3000亿元。再加上地方财政补贴增长和个人缴费积累，城乡居保人均养老金水平每月已提高至2020年底的170元。

今年，中央一号文件提出，落实城乡居民基本养老保险待遇确定和正常调整机制。据不完全统计，今年以来，已有甘肃、山东、江苏等多地上调城乡居民养老金。甘肃将城乡居民基本养老保险省级基础养老金在原每人每月15元基础上增加5元，基础养老金最低标准达到113元；江苏城乡居民省定基础养老金最低标准从每人每月160元提高至173元；山东将提高居民基础养老金最低标准，由每人每月180元提高到190元。

“随着经济社会发展，城乡居民养老金还会逐步提高。”人社部农村社会保险司司长刘从龙近日表示，城乡居民基础养老金的正常调整机制已经建立，未来将从提高基础养老金和个人账户养老金两方面共同着力，提高城乡居保保障水平。

“城乡居民养老金上升，既有政府惠民责任的体现，也有个人多缴多得的利益实现。”在张盈华看来，上调城乡居民基础养老金，不让城乡老年居民的基础养老金掉队，而且随着一些人的个人账户积累时间拉长，个人账户养老金也会提高。

值得注意的是，为确保养老保险待遇稳步提升，养老保险制度改革也在提速推进。推进基本养老保险全国统筹，以及加快发展多层次养老保险成为重头戏。

2018年7月1日，我国建立了养老保险基金中央调剂制度，并推动完善养老保险省级统筹。人社部数据显示，目前，所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支。根据2021年预算报告，今年进一步提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例至4.5%。3月23日召开的财税工作座谈会提出，今年稳步有序推进基本养老保险全国统筹。

在业内看来，目前省级统筹基本实现，中央统一调剂比例提高，全国统筹步伐加快，税务部门征收基本到位，明年实现缴费收入全国统一调剂使用可期。“统筹层次的提高使资金的使用效率得以提高，有效减轻了当期支付压力。按照中央统一部署，当前养老保险基金领域的中心工作就是推动实施养老保险全国统筹。”财政部社会保障司司长符金陵此前表示。

为促进养老保险制度可持续发展，多层次养老保险体系建设也有望再提速。其中，第三支柱养老保险被寄予厚望。数据显示，我国当前养老保险体系三个层次中，作为第一个层次的基本养老保险，制度基本健全，职工养老保险加上城乡居民养老保险两个平台，目前已覆盖近十亿人。作为第二层次的企业年金、职业年金制度初步建立，并且在逐步完善，目前已经覆盖5800多万人。

第三支柱养老保险，是国家税收等政策支持的个人养老金和市场化的个人商业养老金融业务。目前，在整个养老保险体系中还是短板。近段时间，中央和有关部门多次提出“规范”发展第三支柱养老保险。分工意见也明确，人社部、财政部、银保监会牵头，9月底前出台相关政策，年内持续推进。

符金陵此前透露，财政部正配合人社部研究制定支持第三支柱养老保险发展的措施和政策，综合利用税收优惠等手段，进一步布局多层次、多支柱养老保险体系，提高广大参保人员的养老待遇水平。人社部相关负责人近日表示，总的考虑是，建立以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持、资金形成市场化投资运营的个人养老金制度。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文对《经济参考报》记者表示，第三支柱养老保险将超越1.0版本的商业养老保险，覆盖金融行业横跨银行理财产品和公募基金，账户持有人的产品选择范围放宽了，可满足不同风险偏好。另外，税优载体是个人账户，对“上架”的合格产品，只要进入个人账户就可实现税延目的，同时也提高了制度的可及性。

业内人士表示，我国养老金体系改革空间依然较大。在张盈华看来，城镇就业人员参保率有待提高，新业态就业人员参保条件有待放松，最低缴费年限过短的问题亟待解决，推迟法定退休年龄也在稳步推进……解决好这些问题，不仅能够应对当前养老金支付压力，更是健全养老保险制度的长远考虑，也是下一步养老保险制度深化改革的发力重点。

(责编：王震、吕骞)