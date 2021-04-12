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严打非法捕捞！我国首次派遣远洋渔业公海转载观察员

2021年04月12日09:04 | 来源：人民网
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远洋捕鱼船整装待发（资料图）。新华社记者 张爱林摄

人民网北京4月12日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，中国远洋渔业公海转载观察员派遣启动活动在山东省威海市荣成石岛新港举行。我国首批5名由农业农村部派遣的公海转载观察员正式登临远洋渔业运输船，代表中国政府执行公海转载监督任务。

派遣观察员监督公海转载行为是打击非法、不报告、不受管制（简称“IUU”）渔业活动的重要手段。据了解，这是我国首次派遣远洋渔业公海转载观察员，体现了我国积极参与国际海洋治理、严厉打击非法捕捞活动的坚定决心和大国担当。

作为负责任渔业国家，我国积极参与全球海洋治理，在公海部分海域实施自主休渔，促进公海资源科学养护和可持续利用，得到了国际社会的广泛好评和认可。

为规范远洋渔业公海转载活动，保障远洋渔业规范高质量发展，2020年5月，农业农村部出台了《关于加强远洋渔业公海转载管理的通知》，自2021年起全面实施远洋渔业公海转载管理制度，所有公海转载活动均需事前申请、事后报告，所有为中国远洋渔船提供转载服务的运输船都要接纳农业农村部派遣的公海转载观察员，对公海转载活动进行监督。

据介绍，公海转载观察员的主要职责是详细记录公海转载信息，真实报告相关情况，监督公海转载行为，预防违法行为发生。

(责编：李源、高雷)

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