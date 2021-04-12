中国银联冠名的2021北京半程马拉松即将于4月24日鸣枪起跑，银联联合商业银行推出6场“向前犇·中国银联城市主题跑”系列赛，为活动预热。其中4场活动已经成功举办，参与的跑者们使用云闪付、银联手机闪付、银联卡等各大支付产品，在公交、商超、餐饮等消费场景完成支付打卡，体验金融科技给生活带来的便利。

上海站的活动由中国银联联合工商银行、交通银行、中信银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、兴业银行、广发银行和南京银行共同举办。活动当天，来自各行各业的跑者们，以“一大”会址为起点，途经“二大”会址、中国共产党代表团驻沪办事处纪念馆，跑向终点幸福里。活动现场，众多跑友们在接力过程中解锁生活场景的全新打开方式，以云闪付、银联手机闪付、银联卡等产品助力打卡。

了解一个城市，从使用它的公交出行开始。无论是写字楼里的白领还是学校的学生，亦或者已经退休的爷叔和阿婆都少不了使用公交出行。公交站就像是经脉，联通着都市的一切。跑者们在活动前后，使用云闪付乘坐公交，完成绿色出行。

便利店和快餐店是繁忙都市人的能量补给站，也是最能展现都市日常小憩的地方，俨然成为了最日常的消费场景。跑者们通过便利店或快餐店中的触摸屏，使用云闪付、银联手机闪付或银联卡等产品付款，完成打卡后，恢复活力继续上路。

上海的大街小巷中常常散落着大大小小的咖啡店，像是都市驿站，给忙碌的都市生活带来缓冲。跑者完成接力后，通过云闪付打卡上海咖啡店，点上一杯咖啡，来场短暂的放松，恢复能量后继续活力向前。

不仅在上海，“向前犇·中国银联城市主题跑”也同步在临沂和广州开启。在临沂，跑者们以孟良崮纪念馆广场为起点，中国银联和所有跑者共同弘扬沂蒙精神；在广州，跑者们则选择了见证广州日新月异的“小蛮腰”作为起始点，途经党的“三大”会址和五羊广场，与中国银联一起重走羊城革命之路。据悉，4月17日的海口站、4月18日的北京站活动也在筹备之中。

(责编：崔元苑、吕骞)