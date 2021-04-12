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深交所：积极引导上市公司与投资者双向沟通

吴少龙
2021年04月12日09:21 | 来源：证券时报网
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原标题：深交所：积极引导上市公司与投资者双向沟通

为持续掌握上市公司投资者关系管理工作状况，引导规范上市公司投关工作，推动提高上市公司质量，近期深交所开展了2020年深市上市公司投关状况调查。这是深交所连续第二年开展此类调查活动，共收到2290份有效问卷，覆盖97%的深市上市公司。

调查结果显示以下几个方面的趋向：

上市公司普遍重视投关工作，向投资者传递企业价值的意愿强烈，并注重工作过程的合规管理。95%的上市公司制定了投关工作专项制度，46%的公司根据实践情况对投关制度进行过修订。从投关工作目标看，帮助投资者了解公司经营发展战略、展示公司内在价值、加强与投资者沟通是上市公司最重视的三个目标。其中，“帮助投资者了解公司经营发展战略”、“展示公司内在价值”的重要性从2019年的第二、第三位上升至第一、第二位。从投关考核指标看，上市公司最重视“监管合规的考核结果”，该指标的重要性在2019年排在第二位，其后是“投资者交流的次数与质量”和“互动易平台关注度及回复情况”。

上市公司对投关工作的投入有所增长，能够基本满足开展日常工作和提升专业化水平的需求。人员方面，73%的上市公司为投关工作配备2名专职人员，22%的公司配备3名专职人员，“董秘+证代”仍是主流模式。经费方面，78%的公司投关年度经费在30万元以内，其中经费在10万以上的公司占比相较2019年提升了13个百分点。对于人员和经费投入，分别有58%和80%的公司认为能够满足现有工作需要。为提升专业化水平，78%的公司聘请了或正在考虑聘请专业服务机构，相较2019年提升了4个百分点。

疫情以来上市公司投关工作线上转型成效明显，互动易成为首要渠道。2020年，上市公司主要通过互动易平台（97%）、线上股东大会（76%）、线上说明会（61%）等渠道与投资者进行线上交流，形式以文字问答和电话会议为主。约八成公司认为线上转型能够提升投资者接待的效率，与投资者交流的效果良好。作为线上投关工作的首要渠道，互动易在2020年共有36.7万条提问，同比增长50%，其中2月至4月同比增长高达150%。

上市公司越来越重视自愿信息披露，规范披露是上市公司关注的重点。2020年，51%的上市公司有过自愿信息披露，内容以行业经营、公司治理和战略规划为主，这部分公司绝大多数（98%）认为自愿信息披露有助于向投资者传达公司的成长属性和潜在价值。20%的公司在拟定自愿信息披露内容时存在困难，难点在于需要确保披露连贯完整、风险提示信息量大、措辞既要通俗易懂又要避免歧义。

做好机构投资者投关工作成为上市公司下一阶段工作重点，加强投关理论和实务培训有紧迫性。上市公司认为中长期资金入市（86%）、信息披露监管要求变化（79%）、投资者股东意识增强（68%）等变化将进一步提升投关工作的重要性。其中，“中长期资金入市”的重要性从2019年的第二位上升至第一位，提升了11个百分点。如何做好机构投资者的投关工作成为上市公司下一阶段的工作重点。为提升投关工作专业化水平，上市公司培训需求主要集中在信息披露及公司治理监管要点（90%）、上市公司投关经验分享（89%）、投关理论知识（86%）、投关指引解读（84%）以及如何与机构投资者、境外投资者沟通交流（80%）。

深交所相关负责人表示，提高上市公司质量是资本市场的永恒主题。强化投资者关系管理，有助于提升上市公司可持续发展能力与内在价值，促进市场稳定运行和健康发展。深交所将持续推动上市公司完善公司治理、提高信息披露透明度，积极引导上市公司与投资者双向沟通，努力构建投资者关系管理发展新格局。

(责编：王震、吕骞)

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