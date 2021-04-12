本报记者 刘 成

原标题：科技创新促成多元化外贸市场

“第一季度出口增长300%，现在我们已经接到30万台订单，全年产能已经排满了。”位于青岛市即墨区人工智能产业园内的青岛影创信息科技有限公司生产线忙得不可开交，影创集团董事长孙立兴奋地告诉经济日报记者。据悉，这条生产线是我国第一条、世界第三条混合现实（MR）智能眼镜显示芯片和镜片量产线，芯片和镜片是MR眼镜的核心部件，MR眼镜镜片不同于普通眼镜镜片，其内部嵌入一颗微小的光波导芯片，而在此之前，只有日本可以生产此类芯片。

“订单如此之多，不仅是由于疫情导致需求增长，更重要的是这种产品在世界上没有几家企业能生产，现在产品主要出口到英德法等欧洲国家。因订单暴增，我们正在计划新增生产线。”孙立说。

青岛影创信息科技有限公司出口暴增，是青岛外贸进出口火热的缩影。据青岛海关统计，2021年前2个月，青岛市外贸进出口总值1144.1亿元，比去年同期增长39.3%，其中，出口677.8亿元，增长57.5%；进口466.3亿元，增长19.2%。在主要市场中，东盟增长38.5%，美国增长91.7%，欧盟增长36.5%，韩国、日本和澳大利亚分别增长42.5%、25.5%和77.2%，“一带一路”沿线国家增长30.7%。

“青岛始终坚持依靠科技创新开拓多元化国际市场。”青岛市商务局局长李苏满告诉记者，青岛制定了线上线下展会扶持措施，分行业组织云采购对接会等展洽活动，帮助企业扩大国际市场份额。加大RCEP的宣传培训力度，组织百余家企业参加RCEP政策及实务培训班，指导企业用好关税减让、原产地规则等政策机遇，扩大对RCEP成员国的出口规模。“我们还研究制定了关税保证保险扶持政策，实施跨境电商倍增计划，研究制定支持跨境电商高质量发展政策措施，继续扩大出口信用保险覆盖面和保单融资规模，加大对外贸企业的扶持力度。”

青岛是传统的服装产业出口基地，产业链齐全，科技创新更让企业应变能力增强。今年1月至2月，青岛纺织服装出口82.1亿元，增长68.8%。不仅增长幅度大，而且呈现出品质提升的趋势。

“我们通过研发新材料、新工艺，创新设计，提高了外贸订单的议价权。”青岛依美时尚国际贸易有限公司刘伟告诉记者，他们每年要推出400种至600种新材料，设计新品种1500多个，许多世界500强企业都是他们的客户，订单价格比普通外贸订单要高20%至30%。“去年疫情对我们几乎没有影响，今年第一季度，我们外贸出口又增长30%。”

刘伟告诉记者，日本一家著名的家居服装连锁店在全球招标一款高凉爽值、有印花的夏天家居服，并规定了招标最高限价，结果他们以高出招标限价30%的价格中标。“能以高价中标，缘于我们研发了一种尼龙+凉感粉体的新材料，并攻克了凉感粉体材料印花的技术难关。日本客商拿到我们的新材料产品后，二话不说，宁肯出高价也要坚决选择我们的产品。仅这一款产品，每年就给我们增加2000万元订单。”

青岛机电产品产业链完善，创新能力强，今年青岛的机电特别是家电产品出口持续旺盛。前2个月，青岛机电产品出口337.5亿元，增长62.7%，占全市出口总值的49.8%。其中，家用电器增长92%。

在位于青岛西海岸新区的海信电视“智造”车间，一条条机器人手臂正在忙碌着，一台台电视机在流水线排队等待下线。海信今年1月至2月出口额9.7亿美元，同比增长90.6%。

“海信能快速增长，得益于我们加强自主技术研发，提高了产品竞争力。”海信视像科技股份有限公司产品经理部副总经理夏斌告诉记者，海信自主研发的超高清画质处理芯片和ULED显示技术，使海信在显示技术方面脱颖而出，去年在美国第三方权威技术评测机构的市场盲测中，海信有两款中高端电视产品跻身世界一流水平。

“还有我们自主研发的VIDAA人工智能操作系统，也是我们提升竞争力的法宝。”夏斌说，目前除了海信，其他电视企业大多使用第三方的操作系统。“使用自己的操作系统，可以根据用户需求，把软件和硬件完美契合，在操作流畅性、系统稳定性、用户体验方面，有着不可比拟的优势，而采用第三方操作系统则很难进行系统优化，这样我们的竞争优势就显现出来了。”

(责编：罗知之、吕骞)