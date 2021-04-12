钱夙伟

原标题：“1元学理财”需谨慎

财商、理财如今是一大热门话题，也成为一些培训班的发力方向。很多没有专业背景或投资经历的投资者，都希望通过学习理财知识来提高自己的投资赚钱能力。有大量名为“理财课”“财商课”的在线教学课程广告充斥网络，其中不乏“摆脱穷人思维”“1元学理财”等颇具诱惑力的广告语。

其实，“1元学理财”这样的宣传大都是噱头，其作用类似于“跑马圈地”，先把学员招到自己的门下，然后再慢慢地“割韭菜”。有些“理财培训公司”用低廉的价格和所谓的优质服务，吸引学员花高价成为金卡会员。

在相关投诉平台上，理财受骗方面的投诉有不少涉及虚假宣传、诱导消费、无法联系到课程老师、推荐理财产品亏损严重、课程质量差等。这提示人们，在选择课程时，不要着急付款下单，而应擦亮眼睛谨慎选择。

当然，更关键的是有关部门要加强监管。目前，全程通过线上推广和学习的课程，确实给监管带来新的挑战。但线上不是法外之地，且不说一些理财宣传语句涉嫌歧视，“学完之后可以跑赢通胀、投资收益率达到15%”之类的广告，更已经涉嫌虚假宣传。显然，“1元学理财”不过是一个骗局，绝不能任其野蛮生长。

(责编：罗知之、吕骞)