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后移消费税征收环节利好多

曾金华
2021年04月12日09:24 | 来源：经济日报
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原标题：后移消费税征收环节利好多

后移消费税的征税环节成为当前消费税改革的“重头戏”。将部分消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，有利于拓展地方收入来源，引导地方更多地关注和改善营商环境、消费环境，促进内需增长。

财政部有关负责人近日在国新办新闻发布会上表示，要按照中央与地方收入划分改革方案，后移消费税征收环节并稳步下划地方，结合消费税立法统筹研究推进改革。在贯彻落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要对建立现代财税体制的部署中，这项备受关注的改革有望加快推进。

日常生活中，购买烟酒、汽车、汽油、高档化妆品等商品的人，都会和消费税打交道。这个自1994年1月1日起开征的税种，选择部分消费品作为征收对象，历经多次政策调整和改革，已成为我国的一个重要税种，在组织财政收入和引导生产消费等方面发挥了重要作用。2020年，国内消费税收入达12028亿元，占全部税收收入的近7.8%。

虽然消费者实际最终承担了消费税，但对很多人来说往往“无感”。这是因为我国消费税主要在生产环节而非零售环节征收，生产者“替”消费者缴纳了税收。这种做法主要是为了加强源头控制，方便税收征管，防止税款流失。

在生产环节征收消费税也有一定的弊端，主要体现在消费者对所承担的实际税负不易感知，不利于消费税调节功能的发挥；消费税和地方财政收入关系密切，在生产环节征收容易激发地方政府过于关注投资生产，甚至产生地方保护，不利于鼓励地方政府培养税源、拉动本地消费。

近年来，消费税改革持续推进。根据党的十八届三中全会部署，消费税改革的方向是“调整消费税征收范围、环节、税率，把高耗能、高污染产品及部分高档消费品纳入征收范围”。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，“调整优化消费税征收范围和税率，推进征收环节后移并稳步下划地方”。

后移消费税的征税环节成为当前消费税改革的“重头戏”。将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，有利于拓展地方收入来源，引导地方更多地关注和改善营商环境、消费环境，促进内需增长。

同时，征收从生产环节后移到批发或零售环节，纳税人将大幅度增长而且高度分散，对税收征管来说是一个很大的挑战。不过，近年来税收征管体制持续优化，纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性不断提升，特别是税收征管数字化升级和智能化改造持续推进，征管难题有望得到较好解决。

值得关注的是，要处理好改革与立法的关系。当前，消费税立法工作正在推进。财政部、税务总局在2019年底发布了《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》。征求意见稿对后移征收环节问题的处理办法是设置衔接性条款，即“国务院可以实施消费税改革试点，调整消费税的税目、税率和征收环节，试点方案报全国人民代表大会常务委员会备案”。对此，下一步立法中，有必要考虑是否需要根据改革进展情况，直接制定更为详细的条款。

(责编：罗知之、吕骞)

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