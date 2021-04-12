谢忠翔

原标题：有赚头！五大行AIC公司2020年分羹49亿

数据来源：各银行年报 谢忠翔/制表 吴比较/制图

在规模数万亿级的债转股市场中，银行系金融资产投资公司究竟赚不赚钱？

近期，随着各大上市银行2020年年报的披露，5家国有银行旗下专门从事市场化债转股业务的金融资产投资公司（AIC）业绩也浮出水面。

债转股公司盈利大增

本轮市场化债转股始于2016年，由于近年来我国各类企业的杠杆率不断提高，债务负担沉重，为配合国家供给侧结构性改革，帮助各类企业通过债转股化解金融风险，银行系AIC应运而生。

据五家国有大行年报，其旗下从事市场化债转股业务的金融资产投资公司2020年净利润均实现大涨，合计达49亿元。其中，交通银行旗下的交银投资在五大AIC中脱颖而出，净利润达12.35亿元，同比增长609.8%，在五大AIC中高居榜首；工行旗下的工银投资净赚11.22亿元，同比增长99.3%，位列第二。此外，中行、建行、农行旗下的AIC盈利十分相近，净利润分别为8.58亿元、8.57亿元、8.36亿元，分别同比大增163.2%、198.6%、52%。

值得注意的是，随着市场化债转股规模不断扩大，五家AIC近三年的净利润均呈现持续大幅度增长。其中，交银投资和建信投资在2018年至2020年的净利增速分别位列前二。

据了解，市场化债转股主要通过回购、转让、上市、股权基金等方式进行退出，AIC也主要通过此类方式实现投资变现，获得收益。具体来说，债转股投资人可从标的公司获得分红或出让上市公司的股权以获得投资收益。但目前而言，各大AIC的盈利构成受业务影响，因而存在一定的差异。

东方金诚对中银资产2020年的信用评级报告显示，随着债转股项目投资及分红规模扩大，中银资产投资收益大幅增加，成为营业收入的主要来源。2020年上半年，中银资产实现投资收益10.77亿元，其中债转股项目分红9.02亿元。

而中诚信2020年11月对工银投资的评级报告指出，随着投放债转股资产规模的增加，2019年实现投资收益17.09亿元，同比增长619.2%。

中诚信在农银投资的评级报告中提到，该公司2019年共实现投资收益8.65亿元，较上年增长6.98亿元，主要包括交易性金融资产投资收益8.16亿元和长期股权投资股利分红0.30亿元。

不过，相关评级机构均指出，债转股投资周期相对较长，而市场化债转股企业成立时间相对较短，各银行AIC的净利润构成能否完全体现债转股业务的盈利能力，仍有待观察。

垂青煤炭钢铁类国企

在国家去产能、去杠杆政策背景下，近年来债转股市场发展存在较大的市场空间。据央行数据，截至2020年11月末，市场化债转股投资规模超1.6万亿元，较2019年年底增约2000亿元，相比2017年的3500亿元实现大幅增长。

在此背景下，银行AIC的资产也在近三年经历明显扩张。截至2020年末，五大AIC中，工银投资、建信投资和农银投资的资产规模均突破了千亿元大关，其中工银投资以1456.25亿元位列第一，其净资产达151.35亿元，也属行业最高。

建信投资、农银投资的资产规模分列第二、三名，分别为1213.34亿元、1098.46亿元。交银投资虽资产规模在五家AIC中最小，但2020年其资产增速比其他公司高出许多，达到29.56%。

从各家银行年报披露的数据来看，各大AIC公司去年经营的债转股落地金额不断提升，落地的对象主要集中在煤炭、钢铁、制造业等国有企业。

据建行披露，截至2020年末，建信投资累计框架协议签约金额8864.03亿元，落地金额3233.49亿元，均处于同业领先地位。中诚信披露的评级报告显示，截至2019年末，建信投资落地正常类资产债转股项目前三大行业分别为煤炭、钢铁和建筑，占比分别为 32.58%、22.82%和12.73%。

东方金诚对中银资产的评级报告显示，截至2020年末，该公司债转股前三大行业分别为建筑业，电力、热力、燃气，水生产和供应业，以及制造业。自成立以来，中银资产先后与中国铝业、中国中铁、华菱钢铁、中国黄金、中船重工、中国船舶、上海电气等企业或旗下子公司开展债转股业务。

交行在年报中表示，交银投资存续期债转股投放项目76 个，金额430.19亿元，较上年末增长36.87%；公司人均投资规模、人均净利润、ROAE、ROAA等指标居行业领先。交行在年报中提到，去年该公司加大风险资产市场化债转股处置力度，成功化解丹东港、盐湖股份、川煤集团等大额风险项目。

资本补充渠道待拓宽

作为不良资产处置行业的重要参与者，AIC成为商业银行化解风险的重要渠道。截至目前，除了五家国有银行旗下的AIC已开业外，还有四家银行宣布拟设立AIC，分别是平安银行、兴业银行、广州农商行和浦发银行。

中国银行发布的《2021年度经济金融展望报告》称，2021年，前期积累的风险将不断释放，商业银行不良贷款率上升的概率较大，预计在年底将达到2.0%~2.2%。其中，城商行、农商行资产质量防控压力较大，不良率很有可能会达到近年来的高点。

此前，多位业内人士对证券时报记者表示，市场化债转股实施近四年来，银行资本占用高、退出渠道有限等依然是“老大难”问题。特别是在资本占用方面，一些股份行早在2018年就公布拟设立AIC计划，但迟迟未见落地的一大原因，就是债转股业务资本消耗较高。

对此，多家大行在去年公布了各自对旗下AIC的增资计划。2020年12月25日，农行公告称，拟向农银金融资产投资有限公司增资100亿元；此前一日，工行公告称，拟使用自有资金向工银投资增资不超过300亿元；同年12月3日，建行公告称，向建信投资增资不超过300亿元。

与此同时，募资难也一直是市场化债转股业务推进的一大问题。业内人士介绍，目前AIC主要通过发行金融债、发行债转股投资计划、设立私募股权投资基金等方式融资。

证券时报记者在iFinD上获取的数据显示，截至3月末，五大AIC共发行19只金融债，合计融资规模915亿元，其中8只为3年期、11只为5年期。工银金融资产投资有限公司有6只，合计规模为300亿元；建信金融资产投资有限公司有4只，合计规模220亿元。

此前，工银投资党委书记张正华指出，在对接资管产品资金方面，建议通过监管特许的方式，允许建立一定规模的公募理财、资管产品资金池，专项用于支持风险资产债转股项目；在对接保险资金方面，建议将风险资产债转股项目纳入保险资金长期股权投资的范围，鼓励保险等长期资金投资风险资产债转股项目不少于一定比例。

此外，张正华还建议通过定向降准、发行特别金融债等方式筹集资金，专项用于开展风险资产债转股项目投资。

(责编：王震、吕骞)