人民网北京4月12日电 （记者杜燕飞）今年是“十四五”开局之年，推动高质量发展成为各地经济发展的主题。金融作为实体经济的血脉，在推动经济高质量发展上发挥着重要作用。

日前，在银保监会召开的第269场银行业保险业例行新闻发布会上，浙江、安徽、山东、广西银保监局主要负责人介绍了多项举措支持地方经济高质量发展的有关情况。

“金融活水”为乡村振兴提供动力

“资金多了、产品活了、融合深了。”新闻发布会上，谈及加大金融支持乡村振兴力度时，浙江银保监局党委书记、局长包祖明说，近2年来浙江新增涉农贷款超过1万亿元，今年2月末涉农贷款余额4.2万亿元，居全国首位。

包祖明说，浙江银行业保险业还积极创新金融产品满足乡村振兴需求，率先开展生物活体抵押试点，探索“农民资产授托代管融资”模式，推广“三权”抵质押贷款业务，积极发展乡村理财业务，增加农户财产性收入，把金融服务融入乡村治理，实现金融服务与乡村振兴深度融合。

“山东是农业大省，也是全国首个农林牧渔业总产值破万亿元的省份。”山东银保监局党委书记、局长王俊寿表示，2020年辖区内普惠型涉农贷款余额4818亿元，较年初增长23.89%，农业保险保障金额突破1000亿元。

据王俊寿介绍，“十三五”期间山东银保监局辖区农商行铺设村级金融服务点1884个，辖区基础金融服务覆盖率达100%，实现了“区县有机构、乡镇有站点、村村有人员”的保险服务网络。同时，推出了“回乡青年创业贷”“强村贷”“本草贷”“养殖贷”“春耕农机贷”等金融产品以及各种玉米价格保险、气象指数保险等保险产品。

“我们大力发展普惠金融支持乡村振兴，实实在在地让农民、农业、农村享受现代金融的‘阳光雨露’。”王俊寿说：“我们做普惠金融最核心的是，只有蹲下去放贷款，将来才能站起来收贷款，普惠金融必须接地气，做长尾客户、最基层的客户，才能真正实现普惠金融普而又惠。”

广西是脱贫攻坚的主战场之一，广西银保监局党委书记、局长任庆华表示，银行业保险业在助力当地脱贫攻坚收官后，也将衔接乡村振兴、守护“稳”的底线。

“今年，要推出防止返贫一揽子保险服务，落实脱贫人口小额信贷政策，深化农业保险保单质押融资创新，推动建设8个以上金融服务乡村振兴示范县。”任庆华说。

加大金融支持科技创新力度

制造业是国民经济的物质基础和产业主体，是富民强国之本，是实现共同富裕的重要引擎。

据包祖明介绍，截至今年2月末，浙江全省制造业贷款余额达2.8万亿元，居全国首位，2020年新增3414亿元，为2012年以来最高。

“在保障总量基础上，我们积极解决金融供给与制造业需求不匹配的问题。例如，深化‘两内嵌一循环’的中期流动资金贷款模式，解决贷款期限与企业生产周期不匹配的问题。去年末，制造业中期流动资金贷款余额3902亿元，同比增长78.2%。”包祖明说，浙江推广知识产权质押融资，在全国率先试点知识产权质押线上登记，更好满足先进制造业的需求。截至去年末，辖内知识产权质押融资余额117亿元，同比增长99.6%，约占全国六分之一。

今年的《政府工作报告》指出，促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。因此，增强对科技创新和新兴产业的金融支持也成为提升金融服务地方经济水平的关键。

安徽银保监局党委书记、局长周家龙介绍，安徽银保监局积极增加新兴产业信贷投放总量和占比，引导当地银行保险机构紧盯集成电路、新型显示、人工智能、新能源汽车等具有一定优势的新兴产业体系，围绕产业链供应链上下游企业，加大资金投放力度。安徽省共向6885家供应链核心企业提供周转资金4823亿元。科技保险为全省2985家高新技术企业提供风险保障1267亿元，支持666台套重大技术装备、45个批次重点新材料、27项软件产品首次投入运用。

同时，周家龙表示，安徽银保监局引导银行保险机构围绕创新链布局产业链，围绕产业链配置资金链，以做强供应链金融为抓手，积极对接科技成果产业化转化全过程，引导大中型银行和保险集团成员入皖联动。安徽省累计设立科技支行和特色网点30家，累计向584户科技型企业提供82.31亿元外部投贷联动资金。

“助力科技创新和新兴产业发展，是银行业保险业自身实现高质量发展的重要方向，也是前瞻性防范金融风险的先手棋。把主要的资金投入到朝阳产业，一定会在今后形成一个稳健发展的基础。”周家龙表示，预计今年科技型企业贷款和战略性新兴产业贷款增速将会高于安徽省各项贷款平均增速5个百分点以上。

金融助力区域特色经济发展亮点纷呈

在任庆华看来，“一湾相挽十一国、良性互动东中西”的区位特点已经成为广西银行业保险业服务地方经济高质量发展的重要立足点。

“我们积极推进广西自贸区和面向东盟的金融开放门户建设。支持中银香港东南亚业务中心、太平保险东盟服务中心等25家金融中后台机构落户广西，初步形成区域性涉外金融服务基地。”任庆华在发布会上表示，引导跨境金融有效服务高水平对外开放，跨境车险年承保规模居全国前列，通过外贸专项贷款等金融创新支持广西边贸规模稳居全国首位。

任庆华介绍，今年广西银保监局将通过积极的金融创新促进广西扩大开放，推进广西自贸区7项金融创新试点，突出向海经济、跨境劳务等特色，加快推进南宁、北海、防城港、崇左四市保险创新示范区建设，打造保险业创新发展新平台。

在山东，围绕黄河流域高标准、高质量发展，山东银保监局大力推进生态金融。据王俊寿介绍，山东银保监局积极发挥政策性金融和地方法人金融机构的作用，主动对接556个省级重大项目，2020年以来已入库沿黄九地市项目约2179亿元。同时，做好黄河滩区居民易地安置工作，累计审批黄河滩区迁建、脱贫项目72.57亿元。此外，还联合其他监管部门创立了金融辅导员工作机制，深入摸排黄河滩区迁建区域有融资需求的企业，对接黄河滩区企业2000多家，提供融资280亿元。

安徽银保监局则积极支持安徽加快融入长三角一体化发展。“我们紧抓长三角地区产业链嵌入一体化的发展趋势，及时研究出台了银行业保险业支持加快融入长三角一体化发展33项措施，充分发挥银行和保险两个体系的协同优势，重点加大对科技创新和战略性新兴产业的支持力度。”周家龙表示，“下一步，我们将进一步大力引导银行业保险业把握长三角一体化发展特别是安徽打造‘科技创新策源地’ 和‘新兴产业聚集地’的金融需求，联动直接融资和产业投资，力争3年内科技创新和战略性新兴产业信贷总量和占比显著提高、结构明显优化，为推动地方经济形成新发展格局作出更大贡献。”

(责编：崔元苑、高雷)