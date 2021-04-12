本版撰文 记 者 乔文汇

原标题：“赏花经济”发展潜力可不小

新疆莎车县2021年巴旦姆花节开幕式现场。 努尔比叶摄

每年4月，新疆都将开启赏花季。今年，新疆“赏花经济”开局火热，清明节假期吸引国内游客约180万人次，同比增长近30%。一朵鲜花如何“开出”一项产业？近年来，新疆各地发挥花卉资源优势，以花为媒、以花惠民，大力发展“赏花经济”。经济日报记者日前在天山南北采访调研发现，“赏花经济”已成为新疆旅游产业的亮丽名片、促进乡村振兴的重要抓手。

阳春四月，新疆春意勃发，开启了赏花季——杏花、巴旦姆花、梨花、桃花、玫瑰、郁金香、薰衣草等将依时序次第开放，一直持续到初冬。坐拥如此丰富的花卉资源，近年来，新疆多地以花为媒、以花惠民，大力发展“赏花经济”，“一朵花”开始结出“增收果”。

据不完全统计，清明节假期，新疆赏花、踏青等旅游活动吸引国内游客约180万人次，同比增长近30%。今年，新疆“赏花经济”火热开局，正在孕育新动力、展现新活力。“赏花经济”已成为新疆促进乡村振兴的重要抓手。

一朵鲜花如何“开出”一项产业？“赏花经济”能否突破花期局限？同质化竞争难题如何破解？在全面实施乡村振兴战略背景下，“以花兴农”文章该怎样落笔？新疆各地在发展“赏花经济”过程中，如何实现协同发展？带着这些问题，入春以来，经济日报记者深入天山南北采访调研。

“走马观花”如何破

“火得很！火得很！”刚刚过去的清明节假期，吐尔丁·叶塞依身体劳累着，心里却高兴着。作为新源县吐尔根乡金色杏花旅游专业合作社负责人，他开了一家农家乐，最近5年都在杏花季接待游客。“花儿开了，游客就到了，生意就来了。”吐尔丁·叶塞依告诉记者，这几年大家都在围绕杏花琢磨增收，让春天也成为丰收季。

春风徘徊，杏花盛开。杏花是新疆的“报春花”，新源、库车、轮台、托克逊、塔什库尔干等地都举办了“杏花节”，推介赏花旅游线路。清明节假期，塔什库尔干塔吉克自治县塔莎古道上，杏花竞相绽放，每天吸引自驾游客千余名。“2021中国·那拉提杏花节”开幕当日，接待全国各地游客7200多人次。

记者在采访调研中了解到，虽然新疆“赏花经济”火热，但仍存在旅游产品单一、同质化明显，中高端旅游产品供应不足等短板。如何告别“走马观花”式旅游？突破“赏花经济”发展天花板？

卡西比西村地处巴音郭楞蒙古自治州轮台县哈尔巴克乡，被称为“杏花村”，也是远近闻名的网红村。清明假期，记者来到这里，只见杏花绽放、村路整洁、农家院粉刷一新，游客除了观赏杏花，还可体验采摘、品尝特色美食。村民艾尼瓦尔·乃再尔告诉记者：“这几年赏花游客特别多，我把两间房子租出去开餐馆，生意特别火爆。”

与此同时，新疆还通过推广“赏花＋演艺”“赏花＋赛事”“赏花＋摄影”“赏花＋研学”“赏花＋疗养”等多种形式破解“走马观花”式赏花游，均取得了良好效果。比如，阿克苏地区库车市将民俗风情植入赏花游，游客可在杏树林体验古风古韵、欣赏民族舞蹈、聆听“杏林演唱会”，广受游客好评。

喀什地区莎车县是全国最大的巴旦姆种植基地，随着巴旦姆花季到来，各地游客赶赴这里赏花、游春。在该县最近举办的巴旦姆花节期间，“美韵莎车”系列时装秀、婚纱系列主题时装秀、“寻找巴旦姆王”“健康单车”骑行赛、五人制沙滩足球比赛、沙漠排球比赛等系列文体活动精彩亮相，吸引游客眼球。

记者梳理近期新疆各类赏花活动发现，主办方均打出“特字牌”、挖掘“独字号”，努力丰富特色旅游产品，以提高赏花游黏性，吸引游客延长驻留时间。有专家指出，要告别“走马观花”式旅游，就不能局限于赏花，应坚持按照“赏花＋”模式，植入本地特色，拓展传统“赏花经济”范畴。

“昙花一现”怎么解

“花无百日红”，受花期限制，“赏花经济”普遍存在难以持续的问题。比如，杏花的盛花期仅10天左右，遭遇雨雪会更快凋谢。如何避免“昙花一现”，实现“四季常开”？这是发展“赏花经济”面临的难题，也是新疆各地近年来积极求解的课题。

记者通过对旅游管理部门、旅游企业、景区采访了解到，培育区域赏花旅游品牌，走品牌化道路，成为一个重要突破口。新疆旅游协会旅游营销分会会长陈剑文告诉记者，“文化是旅游的灵魂，‘赏花经济’要‘四季常开’，需植入文化基因，培育优势品牌”。

英吉沙县位于喀什地区，拥有15万亩杏树林。当地在吸引游客“游杏林、赏杏花”的同时，大力开发文化体验旅游项目。游客赏过杏花后，可到邻近的“传统土陶制作村”参观、制作土陶制品。“通过赏花，接触到了土陶制作，可以常来体验，不受花期制约。”来自乌鲁木齐的游客刘晶蕊说。

花期有限是难以打破的规律，以花为媒介、以花为招牌吸引游客在赏花的同时体验不受花期限制的特色旅游项目，是破解“昙花一现”的重要思路。记者调查发现，新疆一些地区已经意识到这一点，并付诸行动，注重借花聚集人气。然而，从新疆整体上看，赏花游仍以看花为主，其“穿针引线”作用并未得到充分发挥。

“要想吸引游客，就不能因循守旧，可以开发和种植花田画、花卉迷宫，建设‘花样旅馆’‘花样餐厅’，以及举办插花培训、普及花茶文化等，开发有创意的旅游产品。”山东游客祝爽是名背包客，清明节期间到那拉提景区赏花。她认为，赏花期虽短，但创意无限，破解“昙花一现”，要在旅游产品开发上不断推陈出新。

记者发现，除花期影响，“年年岁岁花相似”带来的审美疲劳，特别是由此导致的市场疲乏，也是一道亟待破解的难题。如何让“头回客”成为“回头客”，新疆各地仍需要下大功夫。

“其实，真正功夫在花外。”伊犁河谷农业科技集团有限公司坐落在察布查尔锡伯自治县，集农业科技开发、服务，以及林木、花卉、芳香植物种植、加工、销售等于一体，打造了万亩薰衣草主题公园。该公司董事长张蕴力告诉记者，“发展‘赏花经济’，必须通过创新发展、科技研发，延伸种植优势，开发下游产品，培育全产业链”。他们立足万亩薰衣草主题公园，不仅做观赏基地，还做加工生产基地，培育优质薰衣草苗木，开发生产薰衣草精油、化妆品，以及薰衣草蜂蜜、茶、点心等食品。“薰衣草是资源，薰衣草吸引的流量也是资源，要充分利用好，在薰衣草深加工方面做文章。”张蕴力说。

“以花兴农”如何推进

发展“赏花经济”，一个重要着眼点是如何助力乡村振兴，实现“以花惠民”“以花兴农”，带动农户持续增收。那么，“以花兴农”应该如何推进？

补齐基础设施短板。赏花景区大多在乡村，记者采访发现，面对赏花期内游客集中涌入，接待能力备受考验，一些地方因基础设施建设跟不上，存在停车难、吃饭难、如厕难等问题。通过加大投入，补齐接待能力不足的短板，无疑更容易吸纳客源，也为农户开办农家乐、民宿等创造了条件。

紧贴需求发展农产品。去年，新疆印发了《关于推动新疆农产品进景区的意见》，大力推进农旅融合，让更多优质农产品走进景区，变身游客伴手礼，以扩大销售。为此，新疆各赏花景区紧贴需求发展农特产品，有力促进了“以花兴农”，拉动了农牧民增收。

精心打造“特中之特”。新疆一些地区将赏花与本地其他特色旅游资源结合，让特色叠加、打造“特中之特”，有效推进了“以花兴农”。记者在阿克陶县塔尔塔吉克族乡看到，今年当地不仅推出杏花游，还举办了鹰舞、鹰笛、民俗婚礼等本地特色活动，并让当地群众参与其中，拓宽了农牧民增收空间。

开发生产“花样产品”。有的地区立足本地丰富花卉资源，引进生产加工企业，研发鲜花加工产品与“花谢后”产品，生产花卉特色食品、特色手工艺品、花卉文创产品等。这些举措不但延长了产业链条，还解决了当地农村富余劳动力就业难题，间接通过发展“赏花经济”增收。

记者调查发现，博湖县乌兰再格森乡依托博斯腾湖以及“花海世界”“桃花园”等旅游景点建设了多条美食街，让村民端稳旅游饭碗。库车市的白杏主产区伊西哈拉镇杏树林面积达2400亩，近年以赏花游为主的乡村旅游在当地风生水起。去年，该镇人均纯收入达1.7万元，其中三分之一来自乡村旅游业。“以花兴农”取得了积极成效，但新疆“赏花经济”的带动效应、溢出效应仍未充分释放，“以花兴农”潜力仍有待进一步挖掘。

有专家建议，应进一步拓展“赏花经济”内涵，通过丰富旅游项目、旅游产品，将赏花游转化为度假游，让“过客”成为“过夜客”，进一步提升“赏花经济”综合效益。

“百花齐放”咋布局

一花独放不是春，百花齐放春满园。放眼天山南北，新疆有条件的地区都在大力发展“赏花经济”。如何形成区域联动、推进协同发展，进而营造“乘数效应”，是一道现实课题。记者了解到，新疆从时间、空间两方面入手，推动各地“赏花经济”协同发展。

一方面，因各类花卉开花时间不同，错时赏花成为可能。新疆一些旅行社根据时令，开发了系列赏花游产品。“4月看杏花、桃花，5月看玫瑰、郁金香，6月看薰衣草，7月看油菜花，8月看向日葵，9月看菊花……”新疆雪莲花国际旅行社有限公司负责人告诉记者，他们的赏花游产品已形成系列，从春到秋，月月可赏花。

记者分析了主要旅行社的订单后发现，这类“花儿新疆”系列旅游产品对游客特别是国内游客具有一定吸引力。但目前各地州市间尚缺乏有效联动，各旅行社也大都各自为政，没有完全形成合力。因此，需要培育一个新疆赏花游区域公用旅游品牌，共同做大全区“赏花经济”蛋糕。

另一方面，从空间上看，新疆完全有条件打造多条“赏花经济带”。近年来，新疆文旅部门引导全区各地州市突破行政区划，组建区域旅游联盟，为打造“赏花经济带”奠定了坚实基础。实际上，各地对于联手协力发展“赏花经济”已形成共识，这不仅可以双赢或多赢，还在一定程度上破解了新疆“旅长游短”难题。

新疆地域辽阔、旅游景区分散，推动各地“赏花经济”协同发展，离不开交通支撑。为此，新疆铁路部门精心设计了“新疆是个好地方·坐着火车游新疆”春游系列产品，今年计划开行“花样南疆 寻香觅色”“这么美，这么近”——石河子赏桃花一日游、“情定达坂城”踏青徒步游、“油画塔城”山花之旅等旅游专列，为发展“赏花经济”助力。

“基于越来越完善的网络，铁路将主要赏花景区串联成线，在部分区域间开行了‘公交化’旅客列车。我们制定了《2021年开展春季旅游行动方案》，设计了8个方向春季旅游产品，以方便游客出行、赏花。4月初，赴伊犁的3趟赏杏花专列一经推出，火车票即销售一空。”新疆铁路旅游发展集团有限公司旅游事业部副总经理林闻告诉记者。

(责编：罗知之、吕骞)