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第三届中国智慧家庭高峰论坛在深圳举办

2021年04月12日09:52 | 来源：人民网
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2021年4月9日，第三届中国智慧家庭高峰论坛在深圳市成功举办。此次论坛由中国电子技术标准化研究院主办，中国智慧家庭生态联盟、中国移动智慧家庭合作联盟、全国音视频标委会（SAC/TC242）联合承办。

本届论坛以“数智赋能 创新引领”为主题，邀请了来自工业和信息化部等部门的有关领导，北京大学、哈尔滨工业大学、中山大学、深圳大学、鹏程实验室等研究机构的专家学者，优秀企业家和媒体代表百余人，就智慧家庭（社区）产业标准化工作、生态体系建设、示范应用等问题展开研讨，同时发布了《智慧家庭评价指标体系》等5项团体标准。

论坛上，中国电子技术标准化研究院副院长程多福、美国医学与生物工程院院士、俄罗斯工程院外籍院士、深圳大学副校长张学记、工业和信息化部电子信息司副调研员刘华益为论坛致辞，从关键技术突破、人才培养、产学研合作等方面提出了智慧家庭的产业发展建议。

中国移动智慧家庭合作联盟秘书长、中国移动智慧家庭运营中心副总经理于蓉蓉在会上就“全千兆 云生活”发表主题演讲，她表示，多年来中国移动积极开拓智慧家庭新市场，坚持“全千兆”战略引领，夯实智慧家庭数字化转型基础，通过智慧家庭示范工程建设与开放赋能，加速业务产品创新与生态合作，为家庭用户提供极致体验、暖心服务与贴心保障。未来，中国移动将继续深入贯彻发展新理念、加快构建行业新格局，为智慧家庭生态提供更多科技动能、释放更多发展潜能。

(责编：崔元苑、吕骞)

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