4月11日晚间，蓝光发展（600466.SH）同时发布了2020年年报及2021年一季报。

年报显示，蓝光发展2020年房地产销售额1035.36亿元；营业收入达429.57亿元，同比增加9.6%；实现归母净利润33.02亿元，归母扣非净利润29.97亿元；实现加权平均净资产收益率18.60%。

同日公布的2021年度一季报显示，公司一季度营业收入68.54亿元，同比增加29.04%；归母净利润5.61亿元，同比增加9.11%；加权平均净资产收益率3.11%，同比提升0.31个百分点。同时，公司经营简报显示，2021年1-3月实现房地产销售252.19亿元，同比增长 132.54%，其中合并报表权益销售金额为197.95亿元。

2020年，面临疫情挑战和宏观调控背景，蓝光发展及时调整经营策略，在投资上调结构、调节奏，在项目运营层面全面提升运营和盈利能力，强化运营夯实公司基础，保持了经营业绩平稳，持续财务优化、产品精进、组织提效，实现了高质量增长。

2021年，公司进一步聚焦主业，强化精益管理和数字变革，持续推动企业高质量增长。

财务优化 负债有效管控

在经营稳健的同时，2020年蓝光发展实现了财务优化。年报显示，公司净负债率88.57%，扣预后资产负债率73.03%，在手现金297亿元，现金短债比为1.06。对照“三道红线”要求，蓝光发展净负债率和现金短债比均达标，剔除预收款后的资产负债率略高于70%。

同时，在2020年新发的信用债产品中，2年期以上的规模占比达到85%，2020年平均融资成本为8.20%，较2019年末下降了45个BP，更好优化了公司的债务结构。近期，蓝光发展也成功发行了2021年第一期中期票据10亿元，期限为2年，评级AAA，票面利率为7.2%，明显优化了融资成本。

2020年，蓝光发展还持续优化资产配置。在金融创新方面，首次成功发行办公物业类REITS，募资10.65亿元；同时，进一步聚焦主业，转让迪康药业股份价值9亿元。在2021年，公司转让蓝光嘉宝服务股份，价值人民币51.26亿元。

积极调仓 聚焦高能城市

年报显示，2020年蓝光发展全国化布局进一步深化，积极调整了公司土地储备结构。通过深耕及拓展并举，不断强化新一线、二级及强三线的投资占比，土地储备量质齐升，资源结构进一步优化。

截止2020年末，公司总土地储备建筑面积达到2640万平方米，总货值约2800亿元，新一线、二线及强三线城市占比达到了70%。

其中，2020年新增项目60个，新增建筑面积962万平方米，新增土储货值约1300亿元。新增项目中，华东区域占比达到38%，新一线、二线和强三线城市占比达到80%。

同时，2020年公司新增项目销售均价达到1.35万元/平方米，新增项目销售均价较2020年当期提升50%。显然，蓝光投资布局进一步聚焦高能市场。

在资源结构进一步优化的同时，蓝光大力提升产品力。2020年，蓝光提出“温度人居时代的引领者”的品牌定位，遵循“更懂生活更懂你”的品牌主张和“善筑中国温度”的产品主张，以人文、服务、数字回应美好生活需求，打造懂客户、有温度的产品，经过不断升级迭代，形成三大主力产品系。

组织提效 人才双向赋能

2020年，蓝光发展聚焦精益管理，在组织效能上狠下功夫。通过深化组织变革，区域做强，总部做精，蓝光将全国区域布局从15个优化为10个区域，大大缩短管理半径。蓝光发展“上海+成都”双总部运行模式也更加趋于成熟。

蓝光发展通过打造精益型组织，层级更加优化。总部层面，管理层级由原来的8级精简至5级，实现扁平化管理，区域层面，区域平台、城市公司管理层级由原来的10层精简为5-6层，更强调执行效率。

另外，蓝光通过强化内生性人才，在总部和区域之间实现人才双向赋能，强调“总部人才定位又精又专，区域人才要又强又实”。

2021 系统构建经营红利能力

2021年，蓝光发展将进一步聚焦主业，落实“精益管理”和“数字科技”战略，按照“精准投资、卓越运营、财务引领、变革创新”经营方针，系统构建经营红利能力。

在精益管理方面，2021年蓝光将做好三大核心任务。一是提升项目经营兑现能力，做到投资准，提升新增项目质量，做到快销售，提升存货周转速度；二是提升公司经营红利能力，提升产品溢价能力，坚决推进成本优先战略；三是保证公司财务稳健，将“三道红线”优化降档，确保资金运作安全高效。

精益管理，需要持续调结构、调节奏，即以资产周转率为抓手，重点提升存货周转，通过提经营杠杆、降财务杠杆，同时坚持“2+N”投资战略，持续深耕大西部，做强做大华东，其他重点城市做补充，来持续优化资产结构。

精益管理，还需要强运营，降成本，即强化大运营逻辑及资源整合协同，全价值链推动精益化，提质降本增效，打造蓝光智能化、景观产品IP，提升成本适配的效果，持续提升产品综合竞争力。

数字科技方面，2021年，蓝光发展将做到三个关键词。一是“谋”经营红利，二是“强”价值创新，三是“链”共赢生态。

(责编：崔元苑、吕骞)