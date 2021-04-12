人民网北京4月12日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展和改革委员会副主任丛亮表示，近三年来，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室会同海南省和有关部门研究出台了一系列支持政策，推动海南自由贸易港建设顺利开局。“初步统计，目前已发布政策文件110多份。自由贸易港政策制度框架初步建立，可谓是‘鸿蒙初辟’。”

丛亮介绍，目前总的看，这些政策制度可以用“六个更加”进行概括。

一是更加自由便利的贸易投资政策。建立以“零关税”为基本特征的货物贸易制度，出台“一负两正”三张清单，在洋浦保税港区率先实行“一线放开、二线管住”的货物进出境管理制度，让贸易更便利。出台外商投资准入负面清单、放宽市场准入特别措施，外商投资准入负面清单缩减为27条，让投资更自由。印发鼓励类产业目录（2020年本），出台支持旅游业、现代服务业、高新技术产业发展政策文件17份，让发展空间更广阔。

二是更加安全便捷的金融支持政策。制定出台《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》等政策文件，推动建立与海南自由贸易港相适应的金融政策和制度框架。提升人民币可兑换水平，推动跨境货物贸易、服务贸易以及新型国际贸易结算便利化。合格境内有限合伙人（QDLP）对外投资获批试点额度50亿美元。在海南率先开展境内公司境外上市登记改革试点。

三是更加高效精准的税收优惠政策。制定实施鼓励类企业所得税和高端紧缺人才所得税两个“15%”优惠政策，境外直接投资所得免征企业所得税。完善离岛旅客免税购物政策，批准新增6家免税店，并允许“邮寄送达”和“离岛寄存、返岛提取”。出台运输船舶增值税退税、洋浦启运港退税、内外贸同船运输境内船舶加注保税油等政策。目前还在研究国家级展会境外展品免税政策。

四是更加便利开放的运输服务政策。加快推进琼州海峡港航一体化，构建更加安全高效、便捷经济的琼州海峡运输大通道。设立便捷、高效的船舶登记程序，推动建设“中国洋浦港”国际船籍港。创新邮轮游艇管理，支持三亚建设国际邮轮母港，推动琼港澳游艇自由行。开放客运和货运第七航权，推动博鳌机场升级为国际口岸。

五是更加有力有效的要素支撑政策。拓展外国人免签入境事由范围及渠道，开展国际人才服务管理改革试点。印发高层次人才分类标准（2020）和认定办法，发布境外人才执业管理办法，开放境外人员参加职业资格考试38项，单项认可境外职业资格219项。开展国际互联网数据交互试点，在9个重点园区建设国际互联网数据专用通道。出台标准地、先租后让等政策，更加灵活有效地保障用地需求。

六是更加高效完善的实施保障制度。第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议《海南自由贸易港法（草案）》并面向社会公众征求意见。第一批3部法律、7部行政法规等调法调规事项全部落地。出台三亚崖州湾等重点园区专门条例，创新生态文明体制机制，推行“一枚印章管审批”等制度，出台反走私等36项风险防控举措，海南自由贸易港建设发展环境明显改善。

“草木蔓发，春山可望”。丛亮表示，随着海南自由贸易港政策制度的落地见效、发展环境的持续改善、市场主体的聚集增多，海南必将成为投资兴业的热土。

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