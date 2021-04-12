“新农企”崛起，BOSS直聘农业类岗位关注度同比翻倍
农科企业BOSS直聘招AI博士后，物联网、IT、大数据工程师成农业“新工种”
BOSS直聘数据显示，2021年以来，农业类岗位热度持续上涨，求职者主动搜索、开聊次数较去年同期上涨超112%。其中物联网工程师、IT工程师、大数据工程师等“互联网+农业”岗位关注度增速迅猛。
除此之外，农产品生产、销售、运输等环节岗位需求也出现爆发。农产品电商运营、品牌营销相关企业成为贵州、四川、湖南、青海、宁夏等地岗位供给的重要来源。
“农业生产、营销、销售相关企业正在利用互联网与技术红利，实现弯道超车。生产管理向制造业看齐，数字化与营销管理向互联网行业看齐。”据BOSS直聘岗位分析师单恭介绍，传统农业企业数字化、技术化转型趋势，催生了更多高薪岗位与用人需求。平台数据显示，农业相关企业端发布的岗位数量同比上涨超过73%，学历要求普遍在本科及以上。
而近年来兴起的返乡热潮，与农业的数字化转型形成供需双涨的良性循环。根据农业农村部的统计数据，2020年，全国各类返乡入乡创业创新人员达到1010万人，比2019年增加160万人，同比增长19%，是近年来增加最多、增长最快的一年。
归园田居，返乡青年成“新农企”中坚
4月6日，半月谈一篇《“逆城市化”生活兴起：回到农村能找到乡愁吗？》文章中，回到江南家乡制茶、种菜、写作、开民宿的记者，放弃大城市金融机构的工作，在帕米尔高原开牧家乐、咖啡厅的上海白领，成了众多年轻人羡慕的对象。
这点也成为新一批农村企业的招聘利器。“我们这里的工作，日出而作日落而息，每天只需要跟果树打交道，果子随便吃，‘车厘子自由’不是个问题。”2019年辞去上海一家咨询公司工作，回四川经营樱桃园的王立将这句话设置为BOSS直聘上的“常用沟通句”。
像王立一样的青年不在少数。在返乡就业政策支持下，近年来各地出现了一批“新农企”，尤其是中西部地区。普遍特征为由有营销、技术背景、一线城市工作经历的返乡青年创建，用一二线城市企业管理、营销与产品开发的模式对农业进行改造，从事农业生产、农产品运输销售等业务。
而农业、农村岗位对人才的吸引力，除了回归乡野的“田园梦”，还有颇具竞争力的薪资待遇。在BOSS直聘平台，数字农业商务拓展经理的职位甚至高达年薪56万，一个农业灌溉岗月薪上万，朝九晚五点半有双休，让很多城市白领望尘莫及。
高科技种地，农民岗位要求AI博士后
北大荒农垦集团有限公司党委书记、董事长王守聪曾指出，“智慧农业是未来的发展方向。要真正实现智慧农业，需要把生物技术、信息技术和智能装备合为一体，从生物育种、黑土地保护、技术装备到无人化农场、区域性服务、农业大数据中心，全部实现智能化。”
除了“新农企”兴起带来岗位数量的提升外，农业的现代化转型也正在让这一古老行业与大数据、人工智能等工种结合。从企业的招聘需求变化看，农业相关企业人才储备出现了技术化与数字化两大趋势。
BOSS直聘平台的职位介绍显示，农业分析师、田间技术员、种植专家、灌溉负责人岗位的任职门槛，媲敌互联网大厂高级技术专家。此外，农林牧渔领域的上市公司，也发布了大量Java工程师、大数据工程师等过去互联网公司才设置的岗位。
“农业农村发展，唯有人才落地方能实现逆袭，技术变革为智慧农业注入全新动力，更需要让创新人才与智慧田野相遇。”某农业科技企业负责人表示。
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