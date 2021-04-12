人民网北京4月12日电 （记者车柯蒙）近日，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，聚焦“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”，对进一步深化税收征管改革作出全面部署。

“精细服务”的内涵之一，就是便民办税。今年2月24日，国家税务总局在全国启动了“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，这既是税务部门开展党史学习教育的重要举措，又是深化税收征管改革的“先手棋”。

记者了解到，今年的“春风行动”以“优化执法服务·办好惠民实事”为主题，推出优惠政策直达享、便捷办理优体验、分类服务解难题等10大类30项100条具体措施。今年的“春风行动”将焦点放在了优化服务与办好实事上，100条具体措施从不同方面着手，在深化税收征管改革的同时，持续提升纳税人缴费人获得感。

“春风行动”启动后，全国各地税务部门第一时间响应税务总局部署，制定具体实施方案，在总局100条措施基础上创新“自选动作”，结合本地实际，打出特色实招，推出细化措施。

推进智慧税务建设 持续优化办税缴费体验

《关于进一步深化税收征管改革的意见》指出，大力推行优质高效智能税费服务，进一步精简享受优惠政策办理流程和手续，持续扩大“自行判别、自行申报、事后监管”范围，确保便利操作、快速享受、有效监管。

在今年的“春风行动”中，各地税务部门以推进智慧税务建设、“非接触式”办税缴费为契机，通过精简办税缴费流程、开展线上方式辅助办税、加强部门协作共享等举措，持续优化纳税人缴费人办税缴费体验。

湖北省税务局按照“信息化、全透明、勿打扰、批量办、控风险”的原则，全面推进“无申请退税”；广东省税务局与深圳市税务局开展远程办税互通，推动“非接触式”办税在“粤省事”“粤商通”税务专区继续拓围；重庆市税务局推动落实成渝地区统一的税务行政处罚裁量基准，推进简易处罚事项网上办理。

记者了解到，多地税务部门推出“服务好不好，纳税人缴费人说了算”的税费服务产品体验师举措，精准聚焦纳税人缴费人实际需求。广东、海南、重庆、厦门、青岛、深圳等地税务部门公开招募纳税人缴费人作为税费服务产品“体验师”，为税费服务“挑刺”。

北京市税务局协同北京市规划自然资源委员会，充分应用区块链等前沿技术，打造“区块链+不动产登记”系统，实现企业间存量房交易缴税智能审核。安徽省税务局与省自然资源厅联合开展不动产登记提升行动，在2021年底前，实现全省80%以上市、县不动产交易、登记、缴税“一窗受理、集成办理”和“互联网+不动产登记”。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，近年来，办税缴费愈发智能便民。发票电子化改革和税收征管制度便捷化大幅减轻了纳税人缴费人负担，数字技术与税收管理业务的深度融合，加之部门间更高效畅通的协同合作，使数据“多跑路”，纳税人“少跑路”，纳税满意度不断提升。“非接触式”办税缴费服务将更为精准及高效，智能便利的办税缴费将进一步优化我国营商环境。

税费优惠直达快享 企业发展增添动能

今年的政府工作报告提出，要精简享受税费优惠政策的办理流程和手续。各地税务部门通过优化减税降费工作机制、增强税费优惠政策宣传实效性、提升税费优惠政策享受精准度等具体举措，确保税费优惠政策直达快享，更大力度为企业纾困解难，支持企业转型升级实现新发展。

“我们是首次申请退税，对政策和流程都不熟悉，好在税务人员及时上门辅导，1158万元的退税款仅用3天时间就到账了。”贵州省一废旧物资回收有限公司的董事长陈赐恩说。

税费优惠直达快享，增强了企业的发展动能。3月24日召开的国务院常务会议部署实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例等政策，激励企业创新，促进产业升级。会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，相当于企业每投入100万元研发费用，可在应纳税所得额中扣除200万元。实施这项政策，预计可在去年减税超过3600亿元的基础上，今年再为企业新增减税800亿元。各地税务部门第一时间将相关操作性文件送达企业。

在新疆一家枸杞啤酒生产车间的生产线上，枸杞正接受着精深加工。“我们每年都持续在自主研发方面加大投入，对枸杞精深加工提升了产品附加值。”该公司副总经理张宾表示，“制造业研发费用加计扣除比例由75%提高到100%，对我们来说是再好不过的支持和鼓励。我们要把政策红利作为企业投入产业创新，实现智能化转型升级的加速器。”

在河北，一家从事非物质文化产品生产的小微企业，该公司董事长张汝财表示，“税务部门在‘春风行动’中推出的一系列服务举措，使得各项税费优惠政策及时落到企业账上，极大缓解了我们的资金压力。”

李旭红表示，减税降费优惠直达快享制度能够针对性解决政策落地环节的各项问题，尤其依靠云平台大数据筛选符合条件的市场主体，为政策享受提供了有力保障。

(责编：崔元苑、高雷)