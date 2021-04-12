近年来，电商经济发展如火如荼。网络销售在促进经济复苏、拓展就业形式、丰富社会生活等方面做出了积极的探索。各大电商平台在不断创新突破中，完善平台服务能力，以期更好地为消费者和社会创造价值。4月8日，抖音电商首届生态大会在广州举行。抖音电商总裁康泽宇在主题演讲中，首次提出抖音电商属于“兴趣电商”，并阐释了“兴趣电商”概念，即一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。

行业内，衡量电商平台实力的核心指标是GMV，尤其是正在成长中的新平台。但是，面对在场数千商家，康泽宇在会上明确提出，对于现阶段的抖音电商来说，GMV不是第一指标。完善平台对商家的基础服务能力，为用户提供优质的购买保障、客服体验才是现阶段抖音电商的重中之重。有质量的GMV才是抖音电商的核心指标。

有质量的GMV如何实现？康泽宇说，自己接手抖音电商后做的第一件事，就是把平台治理提到了最高优先级，“我们从所有做GMV的团队抽调大量产品、技术、运营骨干，宁愿牺牲GMV也要做好商家、商品的治理管控。”他表示，平台治理是长期工作，抖音电商还会继续不计成本，大力投入。

曾有抖音用户投诉称，在一家售卖羽绒被和蚕丝被的商家直播间，以极低的价格抢购了一条羽绒被，收货后才发现买来的被子里填充物是丝绵（纤维）。抖音电商品质保护中心接到投诉后立即跟进，第一时间对涉嫌侵权的商品进行下架处理，并主动与警方联系。在抖音电商的配合下，河南永城警方成功铲除这一销售伪劣羽绒被的团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，其中8人被刑事拘留。

据媒体报道，今年3月，抖音电商公布了其开展羽绒类商品治理的阶段性情况。2020年至今，该平台提前技术拦截超4万件违规羽绒类产品上架，共封禁违规羽绒类商品近7万个。

直播带货兴起后，不少黑灰产团伙试图从中非法牟利。去年，抖音电商配合浙江金华警方，铲除一个通过低价商品诱骗用户下单进行诈骗的团伙。抖音电商品质保护中心接到用户反馈，称在直播间下单了19.9元的羽绒服，收到的却是肥皂。核实情况后，该平台派出专人前往当地公安局报案。经过摸排侦查，金华警方抓获犯罪嫌疑人2名。从抖音接到用户投诉，到配合警方捣毁诈骗团伙，全程不到48个小时。

除了及时响应用户反馈、协助执法机关打击违法行为，抖音电商在内部严格设立平台规则，通过风控模型、产品体系等机制让商家和达人经营有序，用户购物有保障。曾有媒体报道，今年春节前，钢丝棉烟花类视频火遍全网，销售数据也很好，抖音电商平台治理团队却从中嗅出风险，认为该物品可能引发火灾和人身伤害，抖音是全网第一个下架钢丝棉烟花的电商平台。据悉，抖音电商里负责平台治理的团队和负责行业增长的团队遇到分歧时，最终决策依然是以平台治理需求为先。

尽管发展迅速，但康泽宇强调，抖音电商希望为广大商家提供良好的经营环境，保障每个消费者提供购物体验，不让劣币驱逐良币。只有高GMV不是抖音电商，能提供优价好物才是抖音电商。

(责编：崔元苑、吕骞)