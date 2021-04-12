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交行牵头主承广东省首单“乡村振兴票据”

2021年04月12日13:51 | 来源：人民网
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近日，交行牵头主承销的广东省首单乡村振兴票据——广州越秀集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券（乡村振兴）成功发行。

本次乡村振兴票据募集资金部分用于向乡村农户采购玉米、豆粕等饲料，计划未来满足发行人食品板块生产经营需求。此项目的成功落地可以带动乡村玉米、大豆等产业的发展，增加乡村农民收入，有助于引导社会资金聚焦支持农业农村现代化建设，有效破解资金制约瓶颈。

交行长期深耕投资银行业务，始终遵循服务实体经济和为客户创造价值的经营理念，并通过创新金融产品加大对实体经济的支持力度。交行相关负责人表示，下一步，将持续紧跟国家重大战略要求及部署，向企业落实乡村振兴战略需求提供精准支持，为加快推进农业现代化、大力实施乡村建设行动做出更多积极贡献。

(责编：崔元苑、吕骞)

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