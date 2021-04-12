4月9日，中国农业银行2021小型微型企业贷款专项金融债券在银行间市场顺利完成簿记，规模200亿元，期限3年期，票面利率3.38%，募集资金将全部用于县域小微企业贷款发放。本期债券是国内首单“乡村振兴”主题小微金融债。

农业银行相关负责人表示，在本次小微金融债启动发行过程中，农业银行密切跟踪国家政策导向，第一时间研究创新发行方案，在服务乡村振兴上抢先机、下功夫。本次发行充分发挥了农业银行在普惠金融领域的优势，募集资金专项用于县域小微企业贷款，聚焦“乡村振兴”主题，提升服务经济金融薄弱环节的精准性。

农业银行相关负责人表示，本次“乡村振兴”主题小微企业专项金融债的成功发行进一步丰富了农业银行服务乡村振兴的资金来源和渠道，也是该行坚守“三农”基本定位，不断强化、创新县域金融服务的重要体现。下一步，农业银行将继续发挥服务“三农”国家队、主力军的作用，不断创新、发展金融服务手段和工具，以金融力量助力全面乡村振兴。

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