人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

农业银行发行国内首单“乡村振兴”主题小微企业贷款专项金融债券

2021年04月12日14:00 | 来源：人民网
小字号

4月9日，中国农业银行2021小型微型企业贷款专项金融债券在银行间市场顺利完成簿记，规模200亿元，期限3年期，票面利率3.38%，募集资金将全部用于县域小微企业贷款发放。本期债券是国内首单“乡村振兴”主题小微金融债。

农业银行相关负责人表示，在本次小微金融债启动发行过程中，农业银行密切跟踪国家政策导向，第一时间研究创新发行方案，在服务乡村振兴上抢先机、下功夫。本次发行充分发挥了农业银行在普惠金融领域的优势，募集资金专项用于县域小微企业贷款，聚焦“乡村振兴”主题，提升服务经济金融薄弱环节的精准性。

农业银行相关负责人表示，本次“乡村振兴”主题小微企业专项金融债的成功发行进一步丰富了农业银行服务乡村振兴的资金来源和渠道，也是该行坚守“三农”基本定位，不断强化、创新县域金融服务的重要体现。下一步，农业银行将继续发挥服务“三农”国家队、主力军的作用，不断创新、发展金融服务手段和工具，以金融力量助力全面乡村振兴。

(责编：崔元苑、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
各地税务部门出实招 税惠“春风”暖企利民
　　人民网北京4月12日电 （记者车柯蒙）近日，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，聚焦“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”，对进一步深化税收征管改革作出全面部署。 “精细服务”的内涵之一，就是便民办税。…
国家外汇局：海南QDLP试点管理办法已制定完成
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，国家外汇局副局长王春英表示，人民银行、外汇局积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》和具体规划工作，充分发挥海南自由贸易港改革前沿地、开放试验区的作用。总的来看，试点政策落地实施及时有效，在政策支持，包括缩短办事时间以及降低企业成本方面，比较好地满足了海南市场主体的需求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部