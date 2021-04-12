网易旗下少儿阅读平台“有道乐读”入选“百佳数字出版精品项目”
2021年04月12日15:51 | 来源：人民网
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4月11日，国家新闻出版署组织的“百佳数字出版精品项目献礼建党百年专栏”正式启动，集中上线100个数字出版精品项目。网易旗下少儿阅读平台“有道乐读”成功入选，其百余套优质儿童读物经国家新闻出版署认证，即日起至7月向全社会免费开放100天。
据了解，此次入选的100个数字出版精品项目是从1000多个项目优中选优产生，包含少儿出版、专业与学术出版、有声精品等六大类别，集中展示了数字出版讴歌新时代、满足百姓新需求的优秀成果，以百佳数字出版精品献礼建党百年。其中，“有道乐读”与故宫出版社的《你好呀！故宫》、安徽少年儿童出版社的“《皮影中国》AR绘本”等18项优秀少儿数字出版项目同属少儿出版类。
“有道乐读”凭借海量正版图书资源、独具特点的阅读力课程体系入选此专栏。据介绍，有道乐读自2018年发布，专为3至12岁儿童提供线上图书馆和少儿阅读课程。由作家、名师、资深编辑组成专家团队，根据儿童不同成长阶段推荐全球优秀正版图书，让孩子在广泛阅读开拓视野的同时，培养科学的阅读方法和阅读习惯，成为终身阅读者。
有道乐读官方表示，“在‘百佳数字出版精品项目献礼建党百年专栏’里，我们不仅提供了生动活泼的绘本，还提供了儿童文学、科普百科、名人传记等多元类型的图书。希望让孩子在好书中接近历史、了解文化、润泽心智。”
(责编：孙红丽、吕骞)
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