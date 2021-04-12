人民网北京4月12日电 （记者毕磊）作为去年全球唯一实现正增长的主要经济体，今年前2月中国经济继续稳定复苏。在日前举行的“2021清华五道口首席经济学家论坛”上，与会的经济学家们认为，随着宏观政策更加着眼长远，中国经济增长也将后劲十足。

清华大学国家金融研究院院长、IMF原副总裁朱民表示，中国整整领先全球经济复苏一个周期，大部分国家都在考虑走出危机的时候，中国已经率先走出来了，并且在考虑未来的可持续发展。他认为，在这个阶段，总量不重要，结构和质量更重要，因为这是打新基础的起点。

瑞银集团首席中国经济学家汪涛预测，今年中国经济在国内消费和出口拉动下有望实现9%的增速，制造业投资也将在企业收入和订单大幅增长之下明显反弹。但随着货币和财政政策逐步政策化，过程中需注意信用市场波动。预计通胀压力可控，汇率稳定，杠杆率有望下降。

“未来几年产业政策是更重要的关注点。”建银国际首席经济学家崔历指出，今年的经济复苏，主要由高科技产业的复苏带动，疫情加速了中国经济的产业的转型和升级，潜在增速可能触底反弹。升级加速意味着经济效率提升，在经济内生性增长加强背景下，金融周期扩张将不再是影响企业盈利的主要动力。而由于自身动力变化，经济周期上行将更具可持续性，不仅是成长型企业，传统型企业也会从中受益。

中银证券全球首席经济学家管涛认为，新兴市场“缩减恐慌”有可能成为后疫情时代国际金融市场一个重要的尾部风险，但中国处于相对有利位置。他提到，人民币汇率“破7”以后，市场化程度增高，灵活性增加，外汇市场参与者对汇率波动更加理性，汇率杠杆调节作用正常发挥。由于汇率灵活性增加，货币政策独立性也增强，即便美联储货币政策紧缩，也不一定会造成中国央行货币政策跟进。

“中国应该考虑长远，加快结构改革。”保银投资首席经济学家张智威说，从政策的角度，2021年是转弯之年。从投资的角度，今年是守住成果之年。投资者更愿意投向中长期政策更稳定的国家。

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